Ciclista morre após colisão com moto em Ibatiba; vídeo mostra acidente

Um ciclista de 45 anos morreu após uma colisão com uma motocicleta na tarde de domingo (20), no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O acidente foi registrado por uma câmera de videomonitoramento.





Segundo a Polícia Militar, o piloto da motocicleta contou aos policiais que o ciclista entrou de repente na rua e que não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, os dois caíram no chão.





O ciclista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para um pronto atendimento. Depois, a equipe médica informou aos policiais que a vítima havia morrido em decorrência dos ferimentos.





A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica de Venda Nova do Imigrante. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Regional de Ibatiba.