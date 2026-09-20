Carro capota após colisão em cruzamento na Praia do Canto, em Vitória

Um carro capotou após ser atingido por outro veículo, no início da manhã deste domingo (20), na Praia do Canto, em Vitória. O acidente, registrado por câmeras de segurança, aconteceu no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Chapot Presvot.





A Guarda Municipal de Vitória esteve no local e, segundo relato da condutora de um dos veículos, o outro automóvel teria avançado o sinal e provocado a colisão. Ela foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo.