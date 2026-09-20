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Trânsito

Carro capota após colisão em cruzamento na Praia do Canto, em Vitória

Acidente aconteceu entre a Avenida Rio Branco e a Rua Chapot Presvot e foi registrado por câmeras de segurança

Publicado em 20 de Setembro de 2026 às 16:04

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

20 set 2026 às 16:04

Um carro capotou após ser atingido por outro veículo, no início da manhã deste domingo (20), na Praia do Canto, em Vitória. O acidente, registrado por câmeras de segurança, aconteceu no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Chapot Presvot.


A Guarda Municipal de Vitória esteve no local e, segundo relato da condutora de um dos veículos, o outro automóvel teria avançado o sinal e provocado a colisão. Ela foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo.

Carro capotou após ser atingido por outro veículo na Praia do Canto Luiz Edmundo Silva

A outra condutora não estava no local quando os agentes da guarda chegaram; o marido ficou responsável pelo veículo. 


“Não houve vítimas. Os envolvidos foram orientados a registrar a ocorrência de forma on-line”, destacou a Guarda, em nota. O órgão também informou que as duas condutoras são habilitadas.


A via foi liberada após o atendimento, e o trânsito segue normalmente no local.

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