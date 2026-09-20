Carro capota após colisão em cruzamento na Praia do Canto, em Vitória

Um carro capotou após ser atingido por outro veículo, no início da manhã deste domingo (20), na Praia do Canto, em Vitória. O acidente, registrado por câmeras de segurança, aconteceu no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Chapot Presvot.
A Guarda Municipal de Vitória esteve no local e, segundo relato da condutora de um dos veículos, o outro automóvel teria avançado o sinal e provocado a colisão. Ela foi submetida ao teste do bafômetro, que deu negativo.
A outra condutora não estava no local quando os agentes da guarda chegaram; o marido ficou responsável pelo veículo.
“Não houve vítimas. Os envolvidos foram orientados a registrar a ocorrência de forma on-line”, destacou a Guarda, em nota. O órgão também informou que as duas condutoras são habilitadas.
A via foi liberada após o atendimento, e o trânsito segue normalmente no local.