Carro capota e deixa uma pessoa morta e três feridas na BR 101 em Ibiraçu

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após o carro em que elas estavam capotar. O acidente ocorreu por volta das 10h deste domingo (20), no km 211 da BR 101, zona rural de Ibiraçu, na Região Norte do Espírito Santo. Não foi divulgada a identidade das vítimas nem a dinâmica do acidente.





A Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, informou que o tráfego foi totalmente interditado. Depois, foi iniciado o sistema pare e siga. O trânsito foi totalmente liberado às 13h57.





A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima seria encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.





A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais detalhes, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. Em caso de resposta, o texto será atualizado.