Criança atira no próprio braço ao manusear arma do tio PM em Guarapari

O tio deixou a arma embaixo de uma toalha, sobre a cama, enquanto se arrumava para sair. Foi nesse momento que a criança encontrou a arma e atirou, ferindo-se acidentalmente. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari, e já recebeu alta. Já o militar foi conduzido para a Delegacia Regional do Município.





Segundo a Polícia Civil, na Delegacia foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por omissão de cautela na guarda de arma de fogo, prevista no artigo 13 da Lei nº 10.826/2003. E o policial militar foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.