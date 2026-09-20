Por que descansar já não significa simplesmente parar

Durante muito tempo, descansar significou interromper. Parar de trabalhar, dormir mais, diminuir o ritmo ou reservar algumas horas sem compromissos. Mas essa definição já não parece suficiente para a vida atual. Podemos estar fisicamente parados e, ainda assim, permanecer em alerta, pensando no que precisa ser resolvido, respondendo mensagens ou carregando no corpo os efeitos de uma rotina intensa.





É nesse contexto que o recovery wellness propõe uma nova forma de compreender o descanso: não apenas como pausa, mas como recuperação ativa e intencional.





Essa lógica esteve, por muito tempo, ligada principalmente ao esporte de alta performance. Atletas sabem que não basta treinar intensamente: é preciso recuperar músculos, reduzir a fadiga, preservar articulações e preparar o organismo para o próximo estímulo.





Aos poucos, esse princípio ultrapassa as fronteiras do esporte. Afinal, mesmo quem não compete enfrenta sobrecargas físicas e mentais, noites mal dormidas, excesso de telas, viagens, estresse e agendas que deixam pouco espaço para recuperação.