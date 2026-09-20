Por que grandes petroleiras americanas não integram acordo que dá controle de reservas da Venezuela aos EUA de Trump

"Há certa insegurança jurídica em relação à forma como esse acordo foi estruturado. Se analisarmos a Constituição venezuelana e até mesmo a nova Lei de Hidrocarbonetos, aprovada no início deste ano, alguns pontos do acordo, como as concessões por 100 anos ou a possibilidade de a empresa ou o governo dos EUA exercerem direitos de controle sobre os campos de petróleo, entram em conflito com a legislação em vigor na Venezuela", afirma Braga, da consultoria Rane.