Jovem morre após confronto com a PM em bairro da Serra

O confronto ocorreu por volta das 5 horas da manhã, na região conhecida como Baixada. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego. Mas, ao chegar no local, foi recebida com disparos de arma de fogo.





Inicialmente, a ocorrência era sobre uma festa clandestina que acontecia no local. No boletim de ocorrência foi informado que havia 200 pessoas na rua, com caixas de som em volume alto, e que algumas delas até tiravam fotos com armas de fogo.