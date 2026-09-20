Jovem morre após confronto com a PM em bairro da Serra

Um jovem identificado como Gabriel Rocha Soares, 19 anos, morreu após ser baleado durante confronto com a Polícia Militar, na madrugada deste domingo (20), no bairro Novo Horizonte, na Serra. Segundo a PM, os militares foram recebidos a tiros quando chegaram ao local, onde ocorria uma festa clandestina.
O confronto ocorreu por volta das 5 horas da manhã, na região conhecida como Baixada. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego. Mas, ao chegar no local, foi recebida com disparos de arma de fogo.
Inicialmente, a ocorrência era sobre uma festa clandestina que acontecia no local. No boletim de ocorrência foi informado que havia 200 pessoas na rua, com caixas de som em volume alto, e que algumas delas até tiravam fotos com armas de fogo.
Ao chegarem ao local, a equipe flagrou a festa e chamou por reforço, fazendo um cerco na região de mata que contorna a área. Ao iniciar a abordagem, policiais militares relataram na ocorrência que foram agredidos por pessoas na festa, que teriam jogado garrafas de vidro na direção dos militares. Foi quando reagiram com granada de efeito moral e disparos de bala de borracha.
A PM relatou no boletim de ocorrência que teria conseguido dispersar os participantes da festa. Mas alguns, que ainda estavam no local, começaram a atirar contra os militares. Diante dessa agressão armada, como classifica a PM, os militares reagiram novamente, desta vez com armas de fogo.
Como resultado do confronto, Gabriel foi atingido. Os militares prestaram socorro após cessada a situação de risco, encaminhando o jovem baleado até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde posteriormente foi constatado o óbito.
A PM disse que apreendeu, com o jovem, uma pistola calibre 9mm, sem numeração, além de um carregador com 11 munições do mesmo calibre. A corporação disse, ainda, que consultou o sistema de segurança e constatou um mandado de prisão em aberto contra Gabriel, por crime de homicídio.
A ocorrência e o material apreendido foram encaminhados para os procedimentos legais cabíveis. E, segundo a PM, nenhum policial militar foi atingido.
De acordo com a Polícia Civil, a arma de fogo apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições. E o caso seguirá sob a responsabilidade do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), o qual apura ocorrências de morte por intervenção legal de agente do Estado.
Já a Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo de Gabriel foi levado do hospital para o Instituto Médico-Legal (IML) depois das 10h50. E, após a autópsia, será liberado aos familiares.
Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.