Suspeito de tráfico é preso com drogas e mais de R$ 2,4 mil em Alegre

Um jovem de 23 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas durante uma ação da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar, na tarde de sábado (19), no bairro Vila Alta, em Alegre, no Sul do Espírito Santo.





Segundo a PM, durante patrulhamento por volta das 16h, na Rua João Bravo, os militares abordaram o suspeito e encontraram com ele porções de maconha, cocaína e uma substância conhecida como “pak” (haxixe), além de R$ 2.412 em dinheiro e um aparelho celular.





Ainda durante a ocorrência, os policiais realizaram buscas na residência do suspeito. Em uma mochila foram encontrados um tablete e 18 porções de maconha, uma porção de “pak”, uma balança de precisão, R$ 17,95 em dinheiro e outro aparelho celular. Ao todo, segundo a PM, foram apreendidos maconha, cocaína, porções de “pak”, material para enrolar as drogas, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 2.429,95 em dinheiro.





O suspeito foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o caso foi encaminhado para as providências cabíveis.