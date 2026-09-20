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Gastronomia

Do clássico a versões diferentes: 3 receitas de brownie para a sobremesa de domingo 

Aprenda a preparar opções diferentes desse prato clássico para aproveitar com a família
Portal Edicase

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Publicado em 20 de Setembro de 2026 às 11:54

Brownie tradicional (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Brownie tradicional Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

O brownie é uma sobremesa que combina sabor intenso de chocolate com uma textura macia e úmida na versão tradicional, sendo uma ótima opção para servir depois do almoço de domingo. Além da versão clássica, a receita pode ganhar novos sabores e ingredientes, como matcha e laranja, criando combinações diferentes sem abrir mão da textura característica do doce. A seguir, veja como preparar três versões de brownie para deixar a sobremesa de domingo ainda mais especial!

1. Brownie tradicional

Ingredientes

  • 200 g de chocolate meio-amargo
  • 150 g de manteiga sem sal
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 3 ovos
  • 80 g de farinha de trigo
  • 30 g de cacau em pó
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, derreta o chocolate meio-amargo em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela e acrescente o açúcar. Misture bem. Adicione os ovos, um por vez, mexendo após cada adição. Peneire a farinha de trigo e o cacau em pó sobre a mistura. Adicione o sal e mexa delicadamente apenas até incorporar os ingredientes. Despeje a massa na forma forrada com papel-manteiga e espalhe de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 25 a 30 minutos. O centro deve permanecer levemente úmido, enquanto a superfície fica firme. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de cortar em quadrados. Sirva em seguida. 

Brownie de matcha com amêndoas (Imagem: weeranuch | Shutterstock)
Brownie de matcha com amêndoas Crédito: Imagem: weeranuch | Shutterstock

2. Brownie de matcha com amêndoas

Ingredientes

  • 120 g de manteiga sem sal
  • 150 g de chocolate branco
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 3 ovos
  • 100 g de farinha de trigo
  • 50 g de farinha de amêndoas
  • 10 g de matcha em pó
  • 5 ml de essência de baunilha
  • 1 pitada de sal
  • 50 g de amêndoas laminadas

Modo de preparo

Em um recipiente, derreta a manteiga com o chocolate branco em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo até obter uma mistura homogênea. Acrescente o açúcar e misture bem. Adicione os ovos, um por vez, mexendo após cada adição. Junte a essência de baunilha. Peneire a farinha de trigo e o matcha sobre a mistura. Acrescente a farinha de amêndoas e o sal. Misture delicadamente até a massa ficar uniforme. Transfira a massa para a forma forrada com papel-manteiga e espalhe de maneira uniforme. Distribua as amêndoas laminadas sobre a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 25 a 30 minutos, até a superfície ficar firme e o centro permanecer levemente úmido. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de cortar em quadrados. Sirva em seguida.

3. Brownie vegano de laranja

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar demerara
  • 1/2 xícara de chá de suco de laranja
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de girassol
  • 2 colheres de sopa de raspas de laranja
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, adicione o açúcar, o suco de laranja, o óleo de girassol, as raspas de laranja e a essência de baunilha. Mexa bem. Adicione a farinha de aveia, o amido de milho, o fermento e o sal. Misture delicadamente até formar uma massa uniforme. Despeje a massa na forma forrada com papel-manteiga e espalhe de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 25 a 30 minutos. O centro deve permanecer levemente úmido. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de cortar em quadrados. Sirva em seguida.

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