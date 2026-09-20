Do clássico a versões diferentes: 3 receitas de brownie para a sobremesa de domingo 

Em um recipiente, derreta a manteiga com o chocolate branco em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo até obter uma mistura homogênea. Acrescente o açúcar e misture bem. Adicione os ovos, um por vez, mexendo após cada adição. Junte a essência de baunilha. Peneire a farinha de trigo e o matcha sobre a mistura. Acrescente a farinha de amêndoas e o sal. Misture delicadamente até a massa ficar uniforme. Transfira a massa para a forma forrada com papel-manteiga e espalhe de maneira uniforme. Distribua as amêndoas laminadas sobre a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 25 a 30 minutos, até a superfície ficar firme e o centro permanecer levemente úmido. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de cortar em quadrados. Sirva em seguida.