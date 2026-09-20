Inscrições até terça (22) para 160 vagas em cursos de Licenciatura na Ufes

Termina nesta terça-feira (22) o prazo para se inscrever no processo seletivo dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ao todo, 160 vagas foram ofertadas pela instituição, 80 delas para Vitória e as outras 80 para São Mateus.





A inscrição deve ser feita por meio do link disponível no Portal de Seleções. O processo seletivo será realizado em uma etapa classificatória, por meio de prova de redação, que será aplicada nos campi de Goiabeiras e de São Mateus, na data provável de 11 de outubro. E as aulas estão previstas para começar no primeiro semestre de 2027.