Inscrições até terça (22) para 160 vagas em cursos de Licenciatura na Ufes

Termina nesta terça-feira (22) o prazo para se inscrever no processo seletivo dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ao todo, 160 vagas foram ofertadas pela instituição, 80 delas para Vitória e as outras 80 para São Mateus.
A inscrição deve ser feita por meio do link disponível no Portal de Seleções. O processo seletivo será realizado em uma etapa classificatória, por meio de prova de redação, que será aplicada nos campi de Goiabeiras e de São Mateus, na data provável de 11 de outubro. E as aulas estão previstas para começar no primeiro semestre de 2027.
- Linguagens (Língua Portuguesa, Artes, Literatura e Educação Física) - 40 vagas para Goiabeiras, em Vitória;
- Ciências Humanas e Sociais (Geografia, História, Sociologia e Filosofia) - 40 vagas para Goiabeiras, em Vitória, e 40 vagas para São Mateus; e
- Ciências Naturais (Química, Física e Biologia) - 40 vagas para São Mateus.
As oportunidades se destinam preferencialmente a jovens e adultos residentes em comunidades do campo que concluíram ou estejam em fase de conclusão do ensino médio ou curso equivalente.
E caso haja vagas remanescentes, elas serão ocupadas por pessoas que se enquadrarem nos seguintes perfis, de acordo com a ordem de classificação:
- Professores em exercício nas escolas do campo da rede pública que não possuam licenciatura na área de atuação;
- Professores ou outros profissionais da educação com atuação em experiências educacionais alternativas de educação do campo, vinculadas aos movimentos sociais ou sindicais do campo; e
- Professores ou outros profissionais da educação com atuação em programas governamentais que visem à ampliação do acesso à educação básica da população do campo.