Ucrânia lança cerca de 450 drones contra Moscou no maior ataque à capital russa, diz prefeito

Enquanto isso, o maior aeroporto de Moscou, Sheremetyevo, avisou os passageiros que "restrições temporárias" estavam em vigor durante a noite, enquanto no aeroporto Vnukovo, da capital, todas as chegadas e partidas foram suspensas. As restrições em ambos os aeroportos foram suspensas na manhã de domingo, mas cada um alertou que alguns voos ainda podem sofrer atrasos.