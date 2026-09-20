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Tensão

Intenso tiroteio na madrugada assusta moradores de Serra Sede

Publicado em

20 set 2026 às 12:13

A madrugada deste domingo (20) foi de tensão para moradores de Serra Sede, em uma região próxima ao Jardim Botânico do Município, também conhecido como Horto Florestal. Por volta de 1h50, os moradores foram acordados com barulhos de tiros e acionaram a Polícia Militar. 

Inicialmente, a informação passada pelos moradores é de que os tiros foram trocados entre criminosos da região, até a Polícia Militar chegar ao local. A partir daí, a troca de tiros passou a ser contra a PM.


Moradores do bairro relataram ter ouvido mais de 100 disparos de armas de fogo durante a ação da PM no local. 

Os moradores disseram, ainda, que os criminosos teriam fugido do confronto e que não houve registro de pessoas feridas.


A Guarda Municipal da Serra e o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP) da Polícia Civil não foram acionados para a ocorrência. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar não enviou informações sobre a ocorrência até a publicação desta matéria. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada

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Maurílio Mendonça

/ [email protected]
Maurílio Mendonça
Educação do Campo

Inscrições até terça (22) para 160 vagas em cursos de Licenciatura na Ufes

Publicado em 20/09/2026 às 11:04
Vagas para cursos de Licenciatura em Educação do Campo na Ufes
Sâo 160 vagas para cursos de Licenciatura em Educação do Campo na Ufes Reprodução | Ufes

Termina nesta terça-feira (22) o prazo para se inscrever no processo seletivo dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ao todo, 160 vagas foram ofertadas pela instituição, 80 delas para Vitória e as outras 80 para São Mateus.


A inscrição deve ser feita por meio do link disponível no Portal de Seleções. O processo seletivo será realizado em uma etapa classificatória, por meio de prova de redação, que será aplicada nos campi de Goiabeiras e de São Mateus, na data provável de 11 de outubro. E as aulas estão previstas para começar no primeiro semestre de 2027.

Vagas para três cursos!

- Linguagens (Língua Portuguesa, Artes, Literatura e Educação Física) - 40 vagas para Goiabeiras, em Vitória;

 

- Ciências Humanas e Sociais (Geografia, História, Sociologia e Filosofia) - 40 vagas para Goiabeiras, em Vitória, e 40 vagas para São Mateus; e


- Ciências Naturais (Química, Física e Biologia) - 40 vagas para São Mateus.

Quem pode se inscrever?

As oportunidades se destinam preferencialmente a jovens e adultos residentes em comunidades do campo que concluíram ou estejam em fase de conclusão do ensino médio ou curso equivalente.


E caso haja vagas remanescentes, elas serão ocupadas por pessoas que se enquadrarem nos seguintes perfis, de acordo com a ordem de classificação:

- Professores em exercício nas escolas do campo da rede pública que não possuam licenciatura na área de atuação;


- Professores ou outros profissionais da educação com atuação em experiências educacionais alternativas de educação do campo, vinculadas aos movimentos sociais ou sindicais do campo; e


- Professores ou outros profissionais da educação com atuação em programas governamentais que visem à ampliação do acesso à educação básica da população do campo.

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Maurílio Mendonça

/ [email protected]
Maurílio Mendonça
Maria da Penha

Foragido é preso após tentar se esconder atrás de bomba de combustível em posto no ES

Publicado em 20/09/2026 às 11:01

Um homem de 35 anos que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, foi preso na tarde de sábado (19) em Presidente Kennedy, também no Sul do Espírito Santo.


Segundo a PM, o homem foi flagrado por câmeras de videomonitoramento em atitude suspeita em um posto de combustíveis, no Centro da cidade. Uma equipe foi até o local para averiguar a situação e, ao perceber a presença dos agentes, o suspeito tentou se esconder atrás de uma bomba de combustível. 


Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem um revólver calibre 32, carregado com cinco munições intactas. Na consulta aos dados do suspeito, os agentes também constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.


O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, foi arbitrada fiança, mas o valor não foi pago. Além disso, o mandado de prisão que estava em aberto foi cumprido. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecerá à disposição da Justiça.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
No porta-malas

Suspeito é preso com mais de 3 kg de maconha em Montanha

Publicado em 19/09/2026 às 16:19
Com suspeito, foram apreendidos aproximadamente 3,1 quilos de maconha
Com suspeito, foram apreendidos aproximadamente 3,1 quilos de maconha Polícia Civil

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas durante uma ação conjunta das Polícias Civil, Militar e Penal, na noite de sexta-feira (18), em um assentamento na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo. Com ele, foram apreendidos aproximadamente 3,1 quilos de maconha.

 

Segundo as forças de segurança, as equipes receberam informações de que o suspeito estaria armazenando drogas em uma casa para um grupo criminoso que atua nos bairros Palhinha, Ciprestes e Angelo Depollo. No local, os policiais fizeram contato com o suspeito, que afirmou estar guardando um material a pedido de um amigo.

 

Na presença de uma testemunha, o homem entregou aos policiais uma embalagem que estava no porta-malas de um Volkswagen Gol. Dentro do veículo, foram encontrados três tabletes e meio de uma substância semelhante à maconha, que totalizaram aproximadamente 3,1 quilos. Um celular também foi apreendido durante a ação.


O homem foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Montanha e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Depois, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Veja vídeo

Acidente na BR 101 deixa cinco feridos em Cariacica

Publicado em 19/09/2026 às 12:35

Cinco pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar na BR 101, em Cariacica, na Grande Vitória, durante a madrugada deste sábado (19). Uma câmera de monitoramento registrou o acidente, que aconteceu por volta das 5h15. Assista:

A Ecovias Capixaba, que administra a rodovia no Espírito Santo, informou que atuou no atendimento junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e à Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a empresa, um dos envolvidos ficou gravemente ferido e os outros quatro tiveram ferimentos de média gravidade.


O tráfego no trecho foi desviado para o acostamento durante os atendimentos. As faixas  da pista foram liberadas por volta das 7h30.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Ataque em distribuidora deixa dois jovens mortos em Aracruz

Publicado em 19/09/2026 às 11:43
Dois homens foram assassinados a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (19). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o atirador se aproximou do estabelecimento, disparou contra os clientes e fugiu em uma motocicleta.

As vítimas morreram no local e foram identificadas como Mateus da Silva Luna, de 22 anos, e Iago Santana Souza, de 20. A perícia da Polícia Científica foi acionada e os corpos foram levados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Nenhum suspeito havia sido localizado até a publicação desta reportagem.

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Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos
Bazar

Cabide Solidário distribui roupas e calçados de graça em Vitória

Publicado em 19/09/2026 às 09:01
Cabide Solidário acontece neste sábado (19) no Centro de Vitória
Cabide Solidário acontece neste sábado (19), no Centro de Vitória Divulgação/PMV

O Centro de Vitória recebe, na manhã deste sábado (19), mais uma edição do Cabide Solidário, ação que distribui gratuitamente roupas, calçados e acessórios em bom estado de conservação.


Entre os itens disponíveis estão calças, saias, bermudas, blusas, vestidos, calçados, bolsas e acessórios, além de roupas íntimas e absorventes higiênicos.


O Cabide Solidário é realizado das 9h às 13h, no estacionamento entre a Praça Getúlio Vargas e a Igreja Batista, no Centro de Vitória.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Transporte

Aquaviário terá linhas suspensas neste domingo em Cariacica

Publicado em 18/09/2026 às 15:23
Aquaviário Porto de Santana Fernando Madeira

A estação do Sistema Aquaviário em Porto de Santana, em Cariacica, não vai funcionar das 8h às 11h30 neste domingo (20). Por isso, as linhas 401 (Porto de Santana/Praça do Papa) e 403 (Porto de Santana/Prainha) não irão operar neste período.


Após 11h30, as barcas que atendem a estação voltarão a seguir o horário normalmente. De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a paralisação temporária acontece para a realização do Campeonato Estadual de Remo.


A linha 402 (Praça do Papa / Prainha) vai operar normalmente, durante todo o dia.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Colisão entre ônibus e caminhão deixa 13 passageiros feridos na BR 259 em Colatina

Publicado em 18/09/2026 às 14:02
O caminhoneiro não ficou ferido
Acidente aconteceu na altura do km 58 da BR 259, por volta das 4h16 desta sexta-feira (18) Divulgação | PRF/ES

Treze passageiros de um ônibus ficaram feridos após uma colisão lateral com um caminhão na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (18). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 4h16, no km 58 da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas.


De acordo com a PRF, um homem de 47 anos sofreu ferimentos moderados e os outros 12 passageiros tiveram ferimentos leves. Quatro vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Maternidade Sílvio Avidos (HMSA) e sete, ao Pronto Atendimento de São Silvano. As outras duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do caminhão não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal orientou o trânsito no local.


Segundo a Viação São Roque, responsável pelo ônibus, testemunhas relataram que o veículo estava parado no trevo, aguardando a abertura do sinal. Quando o semáforo abriu, o ônibus seguiu no sentido dos bairros Novo Horizonte e Honório Fraga. Porém, o caminhão não parou e colidiu lateralmente com o coletivo. 


A empresa informou também que dois passageiros e o motorista chegaram a ficar em observação médica, mas tiveram alta na tarde desta sexta (18). A viação lamenta o ocorrrido e reforça que irá colaborar com a apuração dos fatos.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Entenda

MPF avalia medidas judiciais contra mudança em regra de sombra na orla de Vila Velha

Publicado em 18/09/2026 às 13:55

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) informou que a mudança no Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Velha, que altera as regras de sombreamento dos prédios na orlapode descumprir um acordo judicial firmado anteriormente. A mudança foi aprovada pela Câmara e promulgada nesta semana. O órgão afirmou que vai estudar as medidas judiciais cabíveis.


Pela nova regra, os novos empreendimentos poderão projetar sombra sobre a faixa de areia a partir das 15 horas – uma hora mais cedo do que o limite de 16 horas que vinha sendo adotado.


Em 2018, a Justiça Federal atendeu a um pedido do MPF-ES e proibiu a Prefeitura de Vila Velha de aprovar a construção de edifícios que projetassem sombra sobre a orla até as 17h — ou até as 18h durante o horário de verão, que vigorava à época. A decisão foi resultado de uma ação civil pública ajuizada em 2010.


Já em 2022, a Prefeitura de Vila Velha apresentou ao MPF um plano de contenção do sombreamento, posteriormente aprovado pela Justiça Federal. A regra estabeleceu que novos prédios não poderiam projetar sombra sobre a orla antes das 16h


Nesta sexta-feira (18), o MPF-ES informou que, “como a alteração da legislação aparentemente importa descumprimento do acordo judicial”, vai estudar as medidas judiciais cabíveis. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Crime

Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Dores do Rio Preto, no ES

Publicado em 18/09/2026 às 13:08
Suspeitos e drogas foram levados para a delegacia de Alegre
Suspeitos e drogas foram encaminhados para delegacia de Alegre Crédito: Divulgação | PMES

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (17). Duas mulheres, de 38 e 26 anos, e um homem, de 58, foram autuados em flagrante pela Polícia Civil após uma ação da Polícia Militar. Um quarto suspeito, de 33 anos, foi detido, mas liberado após assinar um Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo pessoal.


Segundo a PM, a ocorrência começou durante um patrulhamento na BR 482, na entrada da cidade, e terminou em uma residência próxima ao cemitério local.


Durante o patrulhamento, os militares abordaram as duas mulheres e encontraram porções de cocaína. Na casa onde estavam, foram apreendidos cerca de 900 gramas de cocaína, 30 papelotes e uma pedra da droga, além de 720 gramas de maconha e 445 pedras de crack.


Também foram recolhidos R$ 617 em dinheiro, três celulares, duas balanças de precisão e materiais utilizados para embalar as drogas.


Os quatro foram encaminhados, junto com todo o material apreendido, para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. Segundo a Polícia Civil, o homem de 58 anos e as duas mulheres foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.


Já o homem de 33 anos assinou o Termo Circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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