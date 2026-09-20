Intenso tiroteio na madrugada assusta moradores de Serra Sede

A madrugada deste domingo (20) foi de tensão para moradores de Serra Sede, em uma região próxima ao Jardim Botânico do Município, também conhecido como Horto Florestal. Por volta de 1h50, os moradores foram acordados com barulhos de tiros e acionaram a Polícia Militar.
Inicialmente, a informação passada pelos moradores é de que os tiros foram trocados entre criminosos da região, até a Polícia Militar chegar ao local. A partir daí, a troca de tiros passou a ser contra a PM.
Moradores do bairro relataram ter ouvido mais de 100 disparos de armas de fogo durante a ação da PM no local.
Os moradores disseram, ainda, que os criminosos teriam fugido do confronto e que não houve registro de pessoas feridas.
A Guarda Municipal da Serra e o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP) da Polícia Civil não foram acionados para a ocorrência. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar não enviou informações sobre a ocorrência até a publicação desta matéria. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada