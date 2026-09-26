O fim de semana será de sol e calor em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre poucas nuvens e não há possibilidade de chuva. No domingo, dia em que milhares de corredores marcarão presença nas 10 Milhas Garoto, as temperaturas podem alcançar 31 °C, na Grande Vitória.
As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Neste sábado (25), o órgão informou que os ventos passam a soprar do norte, devido ao afastamento da frente fria para o sul da Bahia, favorecendo a redução da nebulosidade e a manutenção do tempo estável em todo o Estado.
O sol predomina entre poucas nuvens em todas as regiões capixabas, sem previsão de chuva. As temperaturas apresentam elevação em relação aos dias anteriores, proporcionando uma tarde mais quente em todo o Estado.
Na Grande Vitória, a temperatura mínima será de 19 °C e a máxima de 30 °C. No Sul, os termômetros marcam mínima de 17 °C e máxima de 32 °C. Já na Região Serrana, a temperatura varia de 17 °C a 27 °C, enquanto no Norte e Noroeste capixaba, fica entre 18 °C e 32 °C.
No domingo (27), dia da corrida, o Incaper informou que a manutenção da circulação atmosférica associada ao sistema de alta pressão, com ventos predominantes do norte, mantém o tempo estável em todo o Espírito Santo.
Segundo o órgão, o sol segue predominando entre poucas nuvens e não há previsão de chuva em nenhuma região capixaba. As temperaturas permanecem elevadas, com sensação de calor mais intensa durante a tarde.
Na Grande Vitória, as temperaturas vão variar de 19 °C a 31 °C. Para as demais regiões, os termômetros vão marcar mínima de 17 °C e máxima de 33 °C.
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