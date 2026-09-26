O fim de semana será de sol e calor em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre poucas nuvens e não há possibilidade de chuva. No domingo, dia em que milhares de corredores marcarão presença nas 10 Milhas Garoto, as temperaturas podem alcançar 31 °C, na Grande Vitória.





As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).





Neste sábado (25), o órgão informou que os ventos passam a soprar do norte, devido ao afastamento da frente fria para o sul da Bahia, favorecendo a redução da nebulosidade e a manutenção do tempo estável em todo o Estado.