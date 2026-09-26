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Previsão do tempo

Fim de semana será de sol e calor em todo o Espírito Santo

Não há previsão de chuvas; as temperaturas podem alcançar 31 °C, na Grande Vitória

Publicado em 26 de Setembro de 2026 às 10:49

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

26 set 2026 às 10:49
Dez Milhas Garoto ocorre neste domingo (27) Fernando Madeira

O fim de semana será de sol e calor em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre poucas nuvens e não há possibilidade de chuva. No domingo, dia em que milhares de corredores marcarão presença nas 10 Milhas Garoto, as temperaturas podem alcançar 31 °C, na Grande Vitória.


As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).


Neste sábado (25), o órgão informou que os ventos passam a soprar do norte, devido ao afastamento da frente fria para o sul da Bahia, favorecendo a redução da nebulosidade e a manutenção do tempo estável em todo o Estado.

O sol predomina entre poucas nuvens em todas as regiões capixabas, sem previsão de chuva. As temperaturas apresentam elevação em relação aos dias anteriores, proporcionando uma tarde mais quente em todo o Estado.


Na Grande Vitória, a temperatura mínima será de 19 °C e a máxima de 30 °C. No Sul, os termômetros marcam mínima de 17 °C e máxima de 32 °C. Já na Região Serrana, a temperatura varia de 17 °C a 27 °C, enquanto no Norte e Noroeste capixaba, fica entre 18 °C e 32 °C.


No domingo (27), dia da corrida, o Incaper informou que a manutenção da circulação atmosférica associada ao sistema de alta pressão, com ventos predominantes do norte, mantém o tempo estável em todo o Espírito Santo.

Segundo o órgão, o sol segue predominando entre poucas nuvens e não há previsão de chuva em nenhuma região capixaba. As temperaturas permanecem elevadas, com sensação de calor mais intensa durante a tarde.


Na Grande Vitória, as temperaturas vão variar de 19 °C a 31 °C. Para as demais regiões, os termômetros vão marcar mínima de 17 °C e máxima de 33 °C.

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