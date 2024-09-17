La Niña pode diminuir calor no Espírito Santo no verão, afirma Incaper

ES deve ter verão com temperaturas abaixo do que registrou em 2023 Crédito: Fernando Madeira

Apesar da previsão, o Espírito Santo não é o Estado do Brasil que mais deve sofrer com a atuação da La Niña. Meteorologistas afirmam que a região amazônica e o Sul do Brasil são as partes que ficam mais vulneráveis durante o período.

O resfriamento promovido pela La Niña impacta os padrões climáticos globais, especialmente nas regiões tropicais e subtropicais. O fenômeno pode ter mais de um ano de duração e ocorrer em intervalos de tempo que variam de dois a sete anos. Apesar das indefinições sobre evolução e intensidade das mudanças, o meteorologista do Incaper Hugo Ramos aponta que o fenômeno deve mexer com o clima no Espírito Santo. Não há, porém, uma definição sobre a queda, quantos graus abaixo, por exemplo.

"Temos possibilidade de uma atenuação do calor, principalmente nos meses de verão. Estamos agora numa fase de transição. A partir daí, pode haver um mecanismo de diminuição do calor. Diferentemente do ano passado, quando havia uma tendência de aumento durante o El Niño", explica Hugo Ramos.

O meteorologista ressalta que os efeitos da La Niña não são exclusividade do Espírito Santo. A expectativa, segundo Hugo Ramos, é que o fenômeno, que ainda não começou a atuar, fique ativo até meados de 2025. "Não é uma atuação de forma instantânea", lembra o especialista.