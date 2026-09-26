Mulher é assassinada a tiros por dupla em moto em Pedro Canário

Uma mulher de 47 anos foi morta a tiros em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na manhã de sexta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, ela foi encontrada caída no chão com duas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida por uma ambulância da prefeitura e levada ao Hospital Menino Jesus, mas não resistiu aos ferimentos.





Testemunhas relataram à PM que dois homens em uma motocicleta chegaram ao local atirando contra a mulher. Segundo os relatos, não foi possível identificar a placa do veículo.





De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.