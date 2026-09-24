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Bodyboarding

Aulão de Bodyboarding promete reunir mais de 150 crianças com Neymara Carvalho neste sábado, na Serra

atividade faz parte da programação do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2026

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2026 às 17:53
Aulão de Bodyboarding de Neymara Carvalho
Aulão de Bodyboarding de Neymara Carvalho ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro/ Gabriel Lordello

Cerca de 150 crianças e adolescentes participam, neste sábado (26), às 8h, de um aulão social de bodyboarding na praia de Carapebus, na Serra. A atividade faz parte da programação do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2026, que  encerrou a temporada do Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino no Espírito Santo.


Durante a atividade, os participantes vão ter contato com as primeiras noções do bodyboarding e participarão de dinâmicas de interação. A programação também inclui orientações sobre preservação da natureza, respeito ao próximo e convivência em grupo.


É uma alegria estar de volta à praia de Carapebus para mais uma edição do aulão e poder proporcionar esse momento de lazer e esporte para as crianças e adolescentes da Serra. A nossa vontade é levar o projeto para outras regiões do Estado, mas hoje ele também faz parte da contrapartida social do Wahine Bodyboarding Pro

Neymara Carvalho Bodyboarder

Os participantes serão recebidos com café da manhã e também ganharão um kit com blusa do evento e certificado de participação. Atletas e instrutores capixabas estarão envolvidos nas atividades. Realizado pelo quinto ano consecutivo durante o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, o aulão faz parte da contrapartida social da competição. Para Neymara Carvalho, a iniciativa também representa uma oportunidade de aproximar as crianças do esporte.

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