Aulão de Bodyboarding promete reunir mais de 150 crianças com Neymara Carvalho neste sábado, na Serra

Cerca de 150 crianças e adolescentes participam, neste sábado (26), às 8h, de um aulão social de bodyboarding na praia de Carapebus, na Serra. A atividade faz parte da programação do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2026, que encerrou a temporada do Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino no Espírito Santo.
Durante a atividade, os participantes vão ter contato com as primeiras noções do bodyboarding e participarão de dinâmicas de interação. A programação também inclui orientações sobre preservação da natureza, respeito ao próximo e convivência em grupo.
É uma alegria estar de volta à praia de Carapebus para mais uma edição do aulão e poder proporcionar esse momento de lazer e esporte para as crianças e adolescentes da Serra. A nossa vontade é levar o projeto para outras regiões do Estado, mas hoje ele também faz parte da contrapartida social do Wahine Bodyboarding Pro
Neymara Carvalho Bodyboarder
Os participantes serão recebidos com café da manhã e também ganharão um kit com blusa do evento e certificado de participação. Atletas e instrutores capixabas estarão envolvidos nas atividades. Realizado pelo quinto ano consecutivo durante o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, o aulão faz parte da contrapartida social da competição. Para Neymara Carvalho, a iniciativa também representa uma oportunidade de aproximar as crianças do esporte.
[Chapéu]
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