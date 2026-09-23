Caso Lázaro: seis réus vão a júri por sequestro e morte em São Mateus

Os seis réus pelo sequestro e morte de Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foram pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão foi tomada na última segunda-feira (21), segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).





Os réus foram denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pelos crimes de homicídio qualificado consumado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado e associação criminosa. A data do julgamento ainda não foi definida.





O processo tramita em segredo de Justiça e, por isso, o TJES informou que não pode fornecer outros detalhes sobre o caso.