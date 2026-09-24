Serafim Derenzi terá bloqueio total no sábado (26) para Corrida do Procon em Vitória

As ruas de Vitória vão sofrer interferências no trânsito na tarde de sábado (26). Em comemoração ao aniversário de 49 anos do bairro São Pedro, será realizada a 7ª edição da Corrida do Procon, com um trajeto de seis quilômetros. Para facilitar a passagem dos atletas, a Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro São Cristóvão, até o cruzamento com a Rua Ozias Sarmento Rodrigues, nas proximidades da pedreira, em Joana D´arc, será bloqueada por 20 minutos, a partir da largada às 16h, segundo a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu).
Os condutores que precisarem ir para Maruípe ou para Santo Antônio neste período, devem seguir pelo Centro da cidade, pois a via ficará bloqueada nos dois sentidos. Ela será liberada para o fluxo de veículos à medida que os corredores forem avançando pelo percurso. A previsão é que até as 17h o trânsito volte à normalidade.
No trecho entre a pedreira de Joana D´arc até a altura da Rua Natalino de Freitas Neves, em São Pedro, o fluxo de veículos da Serafim Derenzi ficará livre apenas no sentido Santo Antônio-Maruípe, até as 17 horas.
Rua da feira
Rua da Independência
parte da Avenida Beira-Mar
Durante o evento, equipes da Guarda de Vitória estarão orientando os condutores e darão vazão ao volume de veículos. A corporação orienta que todos respeitem os limites de velocidade e a sinalização para garantir a segurança viária ao longo dos 6 quilômetros da corrida.
São Cristóvão
Santa Martha
Joana D´arc
Resistência
Nova Palestina
Conquista
Santo André
Redenção
São Pedro
*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.