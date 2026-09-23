Acidente com 2 veículos mata mulher e deixa 4 feridos na BR 101 em Sooretama

Um acidente envolvendo um Volkswagen Parati e um caminhão deixou uma mulher morta e quatro pessoas feridas na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (23). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 9h e interditou totalmente a rodovia até 12h15.





Segundo a PRF, o Volkswagen Parati, onde estava a mulher, teria invadido a contramão e batido de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. Entre os quatro feridos, um ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a Ecovias Capixaba, as quatro vítimas socorridas estavam em estado grave.





Duas vítimas foram levadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, e outras duas para o Hospital Rio Doce, em Linhares. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.





Para atender à ocorrência, a Ecovias Capixaba mobilizou ambulância, guincho e veículo de inspeção. Também foram acionados a PRF, o Samu, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), a Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML).





A reportagem procurou o Iema e a Polícia Científica para obter informações sobre o atendimento à ocorrência, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.