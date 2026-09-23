Feirão do emprego terá mais de 1.000 vagas na Serra; saiba como participar

Quem está à procura de emprego com carteira assinada deve separar o currículo. No dia 6 de outubro, será realizada uma Feira da Empregabilidade no município da Serra, com mais de 1.000 vagas.
A ação será promovida pela Faculdade Anhanguera, das 9h às 13h, que fica na Rua Nelcy Lopes Vieira, 199, em Jardim Limoeiro. Além dos postos de trabalho, o evento terá oportunidades de estágio e jovem aprendiz.
Segundo a instituição, já estão confirmadas as participações de empresas como Fibrasa, Fortlev, Mercado Livre, Carone, Jovem Valor, Instituto Formar, Instituto Gênesis, além do Sine e do CIEE.
No local, será possível que os candidatos conheçam as vagas disponíveis, cadastrar seus currículos e conversar diretamente com representantes das empresas e instituições presentes.
As entrevistas poderão ser realizadas no próprio local, conforme as seleções de cada empresa. Por isso, a orientação é que os interessados compareçam à feira com o currículo atualizado.
A diretora da Faculdade Anhanguera Serra, Marcelle Bezerra, ressalta que em um cenário em que muitos processos seletivos acontecem de forma on-line, criar um espaço para esse contato presencial pode fazer diferença para quem está em busca de uma oportunidade.
“O candidato consegue se apresentar, tirar dúvidas e conhecer melhor as empresas, enquanto os recrutadores têm a possibilidade de identificar perfis que talvez não se destaquem apenas pelo currículo”, destaca
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