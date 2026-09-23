Feirão do emprego terá mais de 1.000 vagas na Serra; saiba como participar

Quem está à procura de emprego com carteira assinada deve separar o currículo. No dia 6 de outubro, será realizada uma Feira da Empregabilidade no município da Serra, com mais de 1.000 vagas.





A ação será promovida pela Faculdade Anhanguera, das 9h às 13h, que fica na Rua Nelcy Lopes Vieira, 199, em Jardim Limoeiro. Além dos postos de trabalho, o evento terá oportunidades de estágio e jovem aprendiz.

Segundo a instituição, já estão confirmadas as participações de empresas como Fibrasa, Fortlev, Mercado Livre, Carone, Jovem Valor, Instituto Formar, Instituto Gênesis, além do Sine e do CIEE.