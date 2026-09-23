Monjardim defende redução de tributos e flexibilização de leis ambientais

Vereador de Vitória em segundo mandato, Leonardo Monjardim (Novo) pretende levar suas ideias para outro espaço legislativo: o Senado Federal. Entre as propostas, o candidato defende a redução de tributos e mais flexibilização de leis ambientes para o desenvolvimento de projetos estruturantes.
O parlamentar apresentou suas propostas num bate-papo com a jornalista Juliana Morgado, na rodada de entrevistas realizada por A Gazeta e CBN Vitória com candidatos a senador nas Eleições 2026.
Monjardim disse que o empreendedorismo é uma pauta importante para seu eventual mandato no Senado.
"A gente sabe que os empresários são fundamentais na construção da riqueza do país, gerando emprego e renda. Precisamos tirar um pouco a mão do Estado sobre essas pessoas que produzem, reduzir carga tributária, criar facilidade pra abrir negócios e flexibilizar, por exemplo, leis ambientais que muitas vezes emperram obras estruturantes que geram emprego e trazem benefícios para as regiões."
Na segurança, o candidato acredita que é preciso endurecer as leis penais. Para ele, trata-se de uma área que representa um problema crônico em todo o país. "E eu percebo que um dos motivos é a frouxidão das nossas leis. Precisamos resgatar a segurança jurídica, mas, sobretudo, a segurança dos brasileiros", sustenta.
A série de sabatinas com os candidatos ao Senado Federal foi realizada ao longo da semana de 14 a 18 de setembro. Conforme as regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), os entrevistados seriam os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto.
Pelas normas, portanto, foram ouvidos Renato Casagrande (PSB), Evair de Melo (Republicanos), Fabiano Contarato (PT), Rose de Freitas (MDB) e Maguinha Malta (PL) em uma entrevista ao vivo de 40 minutos. A ordem das sabatinas foi definida a partir do levantamento Quaest. O candidato Sérgio Meneguelli (PSD), que também havia sido convidado, não chegou a tempo para participar do bate-papo.
Reveja as entrevistas:
Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras foram chamados para uma entrevista gravada, de 3 minutos, a ser também veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas.
São eles: Marcos do Val (Avante), que alcançou 4% na pesquisa; Rodney Miranda (PRTB) e Professor Fabian (PSol), ambos com 2%; Leonardo Monjardim (Novo) e Wellington Callegari (DC), que obtiveram 1%.
Callegari e Do Val recusaram-se a participar. O candidato do Avante chegou a ingressar com uma ação na Justiça Eleitoral para participar da entrevista de 40 minutos, mas o pedido foi negado.
Leia mais sobre Eleições