Monjardim defende redução de tributos e flexibilização de leis ambientais

Monjardim disse que o empreendedorismo é uma pauta importante para seu eventual mandato no Senado.





"A gente sabe que os empresários são fundamentais na construção da riqueza do país, gerando emprego e renda. Precisamos tirar um pouco a mão do Estado sobre essas pessoas que produzem, reduzir carga tributária, criar facilidade pra abrir negócios e flexibilizar, por exemplo, leis ambientais que muitas vezes emperram obras estruturantes que geram emprego e trazem benefícios para as regiões."





Na segurança, o candidato acredita que é preciso endurecer as leis penais. Para ele, trata-se de uma área que representa um problema crônico em todo o país. "E eu percebo que um dos motivos é a frouxidão das nossas leis. Precisamos resgatar a segurança jurídica, mas, sobretudo, a segurança dos brasileiros", sustenta.



