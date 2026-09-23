AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Monjardim defende redução de tributos e flexibilização de leis ambientais

O vereador de Vitória, que disputa uma vaga no Senado Federal, também tem propostas nas áreas de segurança, saúde e educação

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 13:12

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

23 set 2026 às 13:12

Vereador de Vitória em segundo mandato, Leonardo Monjardim (Novo) pretende levar suas ideias para outro espaço legislativo: o Senado Federal. Entre as propostas, o candidato defende a redução de tributos e mais flexibilização de leis ambientes para o desenvolvimento de projetos estruturantes. 


O parlamentar apresentou suas propostas num bate-papo com a jornalista Juliana Morgado, na rodada de entrevistas realizada por A Gazeta e CBN Vitória com candidatos a senador nas Eleições 2026.

Monjardim disse que o empreendedorismo é uma pauta importante para seu eventual mandato no Senado. 


"A gente sabe que os empresários são fundamentais na construção da riqueza do país, gerando emprego e renda. Precisamos tirar um pouco a mão do Estado sobre essas pessoas que produzem, reduzir carga tributária, criar facilidade pra abrir negócios e flexibilizar, por exemplo, leis ambientais que muitas vezes emperram obras estruturantes que geram emprego e trazem benefícios para as regiões."


Na segurança, o candidato acredita que é preciso endurecer as leis penais. Para ele, trata-se de uma área que representa um problema crônico em todo o país. "E eu percebo que um dos motivos é a frouxidão das nossas leis. Precisamos resgatar a segurança jurídica, mas, sobretudo, a segurança dos brasileiros", sustenta. 


Monjardim também quer levar, para âmbito nacional, projetos de sua autoria que foram adotados em Vitória, como a distribuição de equipamento voltado a crianças com diabetes tipo 1 e a criação do cartão estudante leitor, o qual destina recurso específico para a compra de livros pelos alunos. 
Sabatinas

A série de sabatinas com os candidatos ao Senado Federal foi realizada ao longo da semana de 14 a 18 de setembro. Conforme as regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), os entrevistados seriam os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto. 


Pelas normas, portanto, foram ouvidos Renato Casagrande (PSB), Evair de Melo (Republicanos), Fabiano Contarato (PT), Rose de Freitas (MDB) e Maguinha Malta (PL) em uma entrevista ao vivo de 40 minutos. A ordem das sabatinas foi definida a partir do levantamento Quaest. O candidato Sérgio Meneguelli (PSD), que também havia sido convidado, não chegou a tempo para participar do bate-papo


Reveja as entrevistas:




Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras foram chamados para uma entrevista gravada, de 3 minutos, a ser também veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas.


São eles: Marcos do Val (Avante), que alcançou 4% na pesquisa; Rodney Miranda (PRTB) e Professor Fabian (PSol), ambos com 2%; Leonardo Monjardim (Novo) e Wellington Callegari (DC), que obtiveram 1%. 


Callegari e Do Val recusaram-se a participar. O candidato do Avante chegou a ingressar com uma ação na Justiça Eleitoral para participar da entrevista de 40 minutos, mas o pedido foi negado. 

Leia mais sobre Eleições

Eleições 2026: TV Gazeta realiza debate com candidatos ao governo do ES; veja as regras

Monjardim defende redução de tributos e flexibilização de leis ambientais

Viu algum crime eleitoral? Saiba como denunciar por aplicativo

Quem é "o federal" de cada prefeito da Grande Vitória nas eleições 2026

Contarato critica 'Escudo das Américas' e rejeita rótulo de narcoterrorismo para facções

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 Leonardo Monjardim Senado Federal Sabatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atriz Paolla Oliveira
Paolla Oliveira volta ao Carnaval e será rainha de bateria da Imperatriz
Clube de cinema promove encontros para discutir clássicos em Vitória
Novo clube de cinema em Vitória estreia com “O Poderoso Chefão”; veja como participar
Imagem de destaque
Dia do Sorvete: aprenda 3 receitas saudáveis com frutas da estação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados