Novo clube de cinema em Vitória estreia com “O Poderoso Chefão”; veja como participar

Assistir a um filme e depois conversar sobre o que ele provoca, desde as escolhas dos personagens até os temas presentes na história, é a proposta do SV Cine Club, clube de cinema que começa a funcionar no Shopping Vitória, no dia 28 de setembro. A iniciativa promove encontros presenciais para discutir obras consideradas importantes para a história do cinema e ampliar as possibilidades de interpretação a partir da troca entre os espectadores.
O primeiro encontro será dedicado a “O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola. A sessão não será exibida pelo projeto: os participantes devem assistir ao filme previamente e depois se reunir para discutir a obra. O encontro acontece às 16h, com ponto de encontro no Café Cultura, no Shopping Vitória. A participação é gratuita.
A programação foi criada em parceria com o Arquipélago Clube da Arte e terá curadoria de Flavia Dalla e Lara Brotas. Os debates serão mediados pelo professor Lincoln G. Dias, artista visual, professor adjunto do Departamento de Artes Visuais da Ufes e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP.
Depois de “O Poderoso Chefão”, o clube terá outros três encontros até o fim do ano. A seleção reúne filmes de diferentes épocas e países, com obras que abordam temas como relações de poder, crises de identidade, transformações sociais e culturais, deslocamentos e solidão.
A programação segue com “De Olhos Bem Fechados”, de Stanley Kubrick, em 9 de novembro. No dia 23 de novembro, será a vez de “Ran”, de Akira Kurosawa. O último encontro do ano acontece em 7 de dezembro, com “Chinatown”, de Roman Polanski.
A proposta da curadoria é escolher filmes que não ofereçam apenas respostas, mas que também provoquem perguntas e diferentes interpretações.
“Uma coisa é você assistir sozinho e ter suas impressões; outra é conseguir criar um campo de reflexão, troca e diálogo sobre o que você sentiu e as impressões que teve ao ver o filme. A riqueza da troca é a proposta do clube: não ter mais uma experiência isolada com a arte, mas uma experiência compartilhada”, afirma Flavia Dalla, coordenadora do projeto.
Para Lara Brotas, a conversa também permite que o público perceba aspectos da obra que poderiam passar despercebidos em uma experiência individual.
“Quando compartilhamos impressões, percepções e até discordâncias, descobrimos outras camadas da mesma obra. Cada espectador chega com sua própria história, repertório e sensibilidade, e essa diversidade enriquece a experiência coletiva”, explica.
28 de setembro — “O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola
9 de novembro — “De Olhos Bem Fechados”, de Stanley Kubrick
23 de novembro — “Ran”, de Akira Kurosawa
7 de dezembro — “Chinatown”, de Roman Polanski
Os encontros são gratuitos e abertos ao público. Para participar do primeiro encontro, é necessário fazer inscrição antecipada.
SV Cine Club — 1º encontro
Filme: “O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola
Data: 28 de setembro, segunda-feira
Horário: 16h
Ponto de encontro: Café Cultura, no 1º piso do Shopping Vitória, Ala Parque
Participação: gratuita
Inscrições: pela plataforma Sympla