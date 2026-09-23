Novo clube de cinema em Vitória estreia com “O Poderoso Chefão”; veja como participar

Depois de “O Poderoso Chefão”, o clube terá outros três encontros até o fim do ano. A seleção reúne filmes de diferentes épocas e países, com obras que abordam temas como relações de poder, crises de identidade, transformações sociais e culturais, deslocamentos e solidão.





A programação segue com “De Olhos Bem Fechados”, de Stanley Kubrick, em 9 de novembro. No dia 23 de novembro, será a vez de “Ran”, de Akira Kurosawa. O último encontro do ano acontece em 7 de dezembro, com “Chinatown”, de Roman Polanski.





A proposta da curadoria é escolher filmes que não ofereçam apenas respostas, mas que também provoquem perguntas e diferentes interpretações.





“Uma coisa é você assistir sozinho e ter suas impressões; outra é conseguir criar um campo de reflexão, troca e diálogo sobre o que você sentiu e as impressões que teve ao ver o filme. A riqueza da troca é a proposta do clube: não ter mais uma experiência isolada com a arte, mas uma experiência compartilhada”, afirma Flavia Dalla, coordenadora do projeto.





Para Lara Brotas, a conversa também permite que o público perceba aspectos da obra que poderiam passar despercebidos em uma experiência individual.





“Quando compartilhamos impressões, percepções e até discordâncias, descobrimos outras camadas da mesma obra. Cada espectador chega com sua própria história, repertório e sensibilidade, e essa diversidade enriquece a experiência coletiva”, explica.