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Cinema

Novo clube de cinema em Vitória estreia com “O Poderoso Chefão”; veja como participar

Encontros gratuitos propõem uma experiência coletiva de reflexão sobre obras clássicas que atravessam diferentes épocas, países e perspectivas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 13:57

Clube de cinema promove encontros para discutir clássicos em Vitória
Clube de cinema promove encontros para discutir clássicos em Vitória Reprodução Filme "O Poderoso Chefão" / "Ran"

Assistir a um filme e depois conversar sobre o que ele provoca, desde as escolhas dos personagens até os temas presentes na história, é a proposta do SV Cine Club, clube de cinema que começa a funcionar no Shopping Vitória, no dia 28 de setembro. A iniciativa promove encontros presenciais para discutir obras consideradas importantes para a história do cinema e ampliar as possibilidades de interpretação a partir da troca entre os espectadores.


O primeiro encontro será dedicado a “O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola. A sessão não será exibida pelo projeto: os participantes devem assistir ao filme previamente e depois se reunir para discutir a obra. O encontro acontece às 16h, com ponto de encontro no Café Cultura, no Shopping Vitória. A participação é gratuita.


A programação foi criada em parceria com o Arquipélago Clube da Arte e terá curadoria de Flavia Dalla e Lara Brotas. Os debates serão mediados pelo professor Lincoln G. Dias, artista visual, professor adjunto do Departamento de Artes Visuais da Ufes e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP.

De Coppola a Kurosawa
“De Olhos Bem Fechados”, de Stanley Kubrick
“De Olhos Bem Fechados”, de Stanley Kubrick Reprodução filme “De Olhos Bem Fechados”

Depois de “O Poderoso Chefão”, o clube terá outros três encontros até o fim do ano. A seleção reúne filmes de diferentes épocas e países, com obras que abordam temas como relações de poder, crises de identidade, transformações sociais e culturais, deslocamentos e solidão.


A programação segue com “De Olhos Bem Fechados”, de Stanley Kubrick, em 9 de novembro. No dia 23 de novembro, será a vez de “Ran”, de Akira Kurosawa. O último encontro do ano acontece em 7 de dezembro, com “Chinatown”, de Roman Polanski.


A proposta da curadoria é escolher filmes que não ofereçam apenas respostas, mas que também provoquem perguntas e diferentes interpretações.


“Uma coisa é você assistir sozinho e ter suas impressões; outra é conseguir criar um campo de reflexão, troca e diálogo sobre o que você sentiu e as impressões que teve ao ver o filme. A riqueza da troca é a proposta do clube: não ter mais uma experiência isolada com a arte, mas uma experiência compartilhada”, afirma Flavia Dalla, coordenadora do projeto.


Para Lara Brotas, a conversa também permite que o público perceba aspectos da obra que poderiam passar despercebidos em uma experiência individual.


“Quando compartilhamos impressões, percepções e até discordâncias, descobrimos outras camadas da mesma obra. Cada espectador chega com sua própria história, repertório e sensibilidade, e essa diversidade enriquece a experiência coletiva”, explica.

Programação

28 de setembro — “O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola

9 de novembro — “De Olhos Bem Fechados”, de Stanley Kubrick

23 de novembro — “Ran”, de Akira Kurosawa

7 de dezembro — “Chinatown”, de Roman Polanski


Os encontros são gratuitos e abertos ao público. Para participar do primeiro encontro, é necessário fazer inscrição antecipada.

Serviço

SV Cine Club — 1º encontro


Filme: “O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola

Data: 28 de setembro, segunda-feira

Horário: 16h

Ponto de encontro: Café Cultura, no 1º piso do Shopping Vitória, Ala Parque

Participação: gratuita

Inscrições: pela plataforma Sympla

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