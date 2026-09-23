Primavera dos Museus: Mucane reúne cinema, graffiti e contação de histórias em Vitória

O Museu Capixaba do Negro (Mucane), em Vitória, participa da 20ª Primavera dos Museus com uma programação gratuita que reúne cinema, contação de histórias, roda de conversa, graffiti e artes visuais. As atividades começaram nesta terça-feira (22) e seguem até quinta (24), com ações voltadas à diversidade, à memória e à representatividade.





Nesta quarta-feira (23), das 13h às 16h, o Cine Mucane apresenta a Mostra Territórios, com a exibição dos curtas Zacimba Gaba, um Raio na Escuridão, de Tati Rabelo e Rod Linhales, e Liberdade de Morar, de Penha Souza.





Depois das sessões, haverá a roda de conversa "Representatividade Negra e Indígena no Audiovisual", com a diretora Penha Souza e a artista visual Yzá dos Santos. A atividade tem classificação livre.





Encerrando a programação, na quinta-feira (24), o artista visual Starley Bonfim conduz a palestra "Graffiti: Percurso Criativo e Educativo", das 14h às 15h. Formado em Artes Visuais pela Ufes, ele é fundador do Coletivo FG Crew e idealizador do Festival Origraffes.





Em seguida, das 15h às 16h, Yzá dos Santos ministra a oficina "O desenho no Graffiti", com uma atividade prática voltada à linguagem da arte urbana.





Segundo Aline Meireles, arte-educadora do Mucane, a programação busca reforçar o museu como um espaço de diálogo e participação.





"A participação do Mucane na 20ª Primavera dos Museus reforça o compromisso do espaço com a valorização da diversidade, da memória e do pertencimento. Ao reunir diferentes linguagens e profissionais, buscamos criar oportunidades de diálogo e participação, aproximando o museu de públicos diversos", afirmou.





As atividades acontecem presencialmente no primeiro piso do Mucane, que conta com pátio, auditório e biblioteca. O espaço possui acessibilidade física e banheiros adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.





A programação é aberta à comunidade, incluindo crianças, jovens, adultos, idosos e estudantes. Escolas interessadas em participar das atividades devem fazer agendamento prévio pelo e-mail [email protected].