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Cultura

Primavera dos Museus: Mucane reúne cinema, graffiti e contação de histórias em Vitória

Programação começou nesta terça (22) e segue até quinta-feira (24), com contação de histórias, cinema, roda de conversa, palestra e oficina de graffiti
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 10:22

Projeto Mostra Turmalina de Mulheres Negras na Fotografia será realizado no Mucane
Mucane reúne cinema, graffiti e contação de histórias em Vitória Leonardo Silveira

O Museu Capixaba do Negro (Mucane), em Vitória, participa da 20ª Primavera dos Museus com uma programação gratuita que reúne cinema, contação de histórias, roda de conversa, graffiti e artes visuais. As atividades começaram nesta terça-feira (22) e seguem até quinta (24), com ações voltadas à diversidade, à memória e à representatividade.


Nesta quarta-feira (23), das 13h às 16h, o Cine Mucane apresenta a Mostra Territórios, com a exibição dos curtas Zacimba Gaba, um Raio na Escuridão, de Tati Rabelo e Rod Linhales, e Liberdade de Morar, de Penha Souza.


Depois das sessões, haverá a roda de conversa "Representatividade Negra e Indígena no Audiovisual", com a diretora Penha Souza e a artista visual Yzá dos Santos. A atividade tem classificação livre.


Encerrando a programação, na quinta-feira (24), o artista visual Starley Bonfim conduz a palestra "Graffiti: Percurso Criativo e Educativo", das 14h às 15h. Formado em Artes Visuais pela Ufes, ele é fundador do Coletivo FG Crew e idealizador do Festival Origraffes.


Em seguida, das 15h às 16h, Yzá dos Santos ministra a oficina "O desenho no Graffiti", com uma atividade prática voltada à linguagem da arte urbana.


Segundo Aline Meireles, arte-educadora do Mucane, a programação busca reforçar o museu como um espaço de diálogo e participação.


"A participação do Mucane na 20ª Primavera dos Museus reforça o compromisso do espaço com a valorização da diversidade, da memória e do pertencimento. Ao reunir diferentes linguagens e profissionais, buscamos criar oportunidades de diálogo e participação, aproximando o museu de públicos diversos", afirmou.


As atividades acontecem presencialmente no primeiro piso do Mucane, que conta com pátio, auditório e biblioteca. O espaço possui acessibilidade física e banheiros adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.


A programação é aberta à comunidade, incluindo crianças, jovens, adultos, idosos e estudantes. Escolas interessadas em participar das atividades devem fazer agendamento prévio pelo e-mail [email protected].

Programação

Quarta-feira (23)

13h às 16h — Mostra Territórios, com exibição dos curtas Zacimba Gaba, um Raio na Escuridão e Liberdade de Morar, seguida de roda de conversa sobre representatividade negra e indígena no audiovisual.


Quinta-feira (24)

14h às 15h — Palestra "Graffiti: Percurso Criativo e Educativo", com Starley Bonfim

15h às 16h — Oficina "O desenho no Graffiti", com Yzá dos Santos

Serviço

20ª Primavera dos Museus no Mucane

Tema: "Museus para todas as pessoas"

Quando: 22 a 24 de setembro

Horário: programação entre 13h e 17h

Local: Museu Capixaba do Negro (Mucane), Vitória

Classificação: livre

Agendamento de escolas: [email protected]

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