Como se tornar pet sitter? 10 dicas para começar a trabalhar cuidando de animais 

Um dos primeiros passos para se tornar pet sitter é aprender a interpretar o comportamento dos animais que pretende atender. Cães e gatos, por exemplo, demonstram medo, desconforto, ansiedade e satisfação por meio da postura corporal, das expressões e das vocalizações. Saber identificar esses sinais ajuda o profissional a respeitar os limites do pet e a perceber quando determinada interação deve ser interrompida. Esse conhecimento também reduz o risco de acidentes, como mordidas e arranhões. Por isso, cursos sobre comportamento, manejo e bem-estar animal são importantes para quem deseja se profissionalizar.