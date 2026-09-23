Cade arquiva investigação sobre parceria Amazon-Anthropic para IA generativa

A investigação foi aberta de ofício pelo Cade em outubro de 2024 e apurou a realização de investimento minoritário da Amazon na Anthropic por meio de duas notas conversíveis em ações. As partes disseram que a Anthropic e seu grupo econômico não atenderam ao critério de faturamento superior a R$ 75 milhões no Brasil nos anos de 2022, 2023 e 2024. Além disso, os representantes da Amazon defenderam a natureza pró-competitiva de todas as transações efetuadas, alegando que o financiamento fornecido permitiria à Anthropic continuar a desenvolver sistemas de inteligência artificial generativa de forma responsável, criando "uma alternativa robusta" face a outros líderes de mercado com grandes recursos financeiros, como a Microsoft, a Meta e o Google.