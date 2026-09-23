Dia do Sorvete: aprenda 3 receitas saudáveis com frutas da estação

Em 23 de setembro é celebrado o Dia Nacional do Sorvete, sobremesa que faz parte do cotidiano de muitos brasileiros. Instituída em 2002 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), a data marca a proximidade da chegada da primavera e o início do período de temperaturas mais altas no país.
Para quem deseja aproveitar a ocasião e preparar a sobremesa em casa, as frutas da estação podem servir de base para receitas refrescantes, saborosas e nutritivas. A seguir, confira algumas opções!
1. Sorvete de morango
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de morangos picados
- 170 g de iogurte natural integral
- 1/2 xícara de chá de leite em pó
- Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata metade dos morangos, o iogurte natural e o leite em pó até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Retire do congelador e bata novamente para deixar o sorvete mais cremoso.
Disponha novamente no recipiente e adicione o restante dos morangos, misturando para envolver. Volte ao congelador por mais 4 horas. Na hora de servir, retire o sorvete do congelador alguns minutos antes. Distribua em taças e decore com folhas de hortelã.
2. Sorvete de jabuticaba
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de jabuticabas maduras
- 1 banana-prata descascada, cortada em rodelas e congelada
- 170 g de iogurte natural
Modo de preparo
Em água corrente, lave bem as jabuticabas e retire os cabinhos. Coloque as frutas em uma panela e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, mexendo de vez em quando, até que as cascas se rompam e liberem o caldo. Desligue o fogo e deixe esfriar.
Disponha em um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Passe a mistura por uma peneira para retirar o excesso de cascas e sementes. Em seguida, coloque o suco obtido novamente no liquidificador, acrescente a banana e o iogurte e bata até obter um creme homogêneo.
Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 3 horas. Retire a cada 40 minutos e mexa com um garfo para ajudar a manter a textura cremosa. Repita o processo até o sorvete firmar. Retire do congelador alguns minutos antes de servir.
3. Sorvete de manga
Ingredientes
- 2 mangas descascadas e picadas
- 170 g de iogurte natural integral
- 1 colher de sopa de suco de limão
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata a manga, o iogurte natural e o suco de limão até obter um creme liso e homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 3 horas. Retire do congelador e bata novamente até obter uma consistência cremosa. Disponha novamente no recipiente e volte ao congelador até adquirir a consistência de sorvete. Retire do congelador alguns minutos antes de servir, distribua em bowls e finalize com folhas de hortelã.