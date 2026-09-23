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Gastronomia

Dia do Sorvete: aprenda 3 receitas saudáveis com frutas da estação

Essas versões caseiras são alternativas para quem busca uma sobremesa refrescante com ingredientes naturais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 13:54

Sorvete de morango (Imagem: Umut21 | Shutterstock)
Sorvete de morango Crédito: Imagem: Umut21 | Shutterstock

Em 23 de setembro é celebrado o Dia Nacional do Sorvete, sobremesa que faz parte do cotidiano de muitos brasileiros. Instituída em 2002 pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), a data marca a proximidade da chegada da primavera e o início do período de temperaturas mais altas no país.

Para quem deseja aproveitar a ocasião e preparar a sobremesa em casa, as frutas da estação podem servir de base para receitas refrescantes, saborosas e nutritivas. A seguir, confira algumas opções!

1. Sorvete de morango

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de morangos picados
  • 170 g de iogurte natural integral
  • 1/2 xícara de chá de leite em pó
  • Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata metade dos morangos, o iogurte natural e o leite em pó até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Retire do congelador e bata novamente para deixar o sorvete mais cremoso.

Disponha novamente no recipiente e adicione o restante dos morangos, misturando para envolver. Volte ao congelador por mais 4 horas. Na hora de servir, retire o sorvete do congelador alguns minutos antes. Distribua em taças e decore com folhas de hortelã.

2. Sorvete de jabuticaba

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de jabuticabas maduras
  • 1 banana-prata descascada, cortada em rodelas e congelada
  • 170 g de iogurte natural 

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem as jabuticabas e retire os cabinhos. Coloque as frutas em uma panela e cozinhe em fogo baixo por 10 minutos, mexendo de vez em quando, até que as cascas se rompam e liberem o caldo. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Disponha em um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Passe a mistura por uma peneira para retirar o excesso de cascas e sementes. Em seguida, coloque o suco obtido novamente no liquidificador, acrescente a banana e o iogurte e bata até obter um creme homogêneo.

Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 3 horas. Retire a cada 40 minutos e mexa com um garfo para ajudar a manter a textura cremosa. Repita o processo até o sorvete firmar. Retire do congelador alguns minutos antes de servir.

Sorvete de manga (Imagem: Gorenkova Evgenija | Shutterstock)
Sorvete de manga Crédito: Imagem: Gorenkova Evgenija | Shutterstock

3. Sorvete de manga

Ingredientes

  • 2 mangas descascadas e picadas
  • 170 g de iogurte natural integral
  • 1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a manga, o iogurte natural e o suco de limão até obter um creme liso e homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 3 horas. Retire do congelador e bata novamente até obter uma consistência cremosa. Disponha novamente no recipiente e volte ao congelador até adquirir a consistência de sorvete. Retire do congelador alguns minutos antes de servir, distribua em bowls e finalize com folhas de hortelã.

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