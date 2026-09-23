Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Dia do Sorvete no ES tem gelato em dobro e até casquinha de graça; veja promoções
Para se refrescar!

Dia do Sorvete no ES tem gelato em dobro e até casquinha de graça; veja promoções

Comemorada nesta quarta-feira (23), a data abre a temporada de maior consumo da sobremesa gelada no Brasil
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 06:00

Comemorado em 23 de setembro, o Dia do Sorvete abre a temporada de calor no Brasil. É quando sorveterias e gelaterias de todo o país realizam promoções e lançam novidades para celebrar a guolseima oficial do verão. 


No Espírito Santo, a sobremesa gelada será a protagonista de ações como casquinha grátis e gelato em dobro, além de ser vendida com desconto em algumas sorveterias da Grande Vitória. A seguir, HZ traz dicas de promoções e lançamentos para a data. 

1

Casquinhas grátis

Já virou tradição na rede de gelaterias Borelli: todo ano, no Dia do Sorvete, as gelaterias da marca em todo o Brasil realizam a ação Gelato Free, com distribuição de casquinhas de graça nesta quarta (23), das 14h às 16h. Ao todo, serão disponibilizadas 300 unidades por loja. Com lojas em Vitória, Vila Velha, Serra e Linhares, a Borelli é finalista na categoria Sorveteria do 4º Prêmio HZ Gastrô, promovido por A Gazeta. Mais informações: @gelatoborellioficial.     

Gelato da gelateria Borelli
Gelato da Borelli. Foto: Acervo/Borelli

2

Gelato em dose dupla 

Nas duas unidades da Real Gelateria, o Dia do Sorvete será festejado com gelato em dobro. Nesta quarta (23), durante todo o dia, na compra de qualquer gelato do tamanho P, M, G ou Cascão, o cliente ganha outro por conta da casa. A oferta é válida para todos os sabores da vitrine. Endereços: Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto, e Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @realgelateriaoficial.      

Gelatos da Real Gelateria
Gelatos da Real Gelateria. Foto: Reprodução/Instagram @realgelateriaoficial

3

Valor promocional

Na Sal & Mel, que concorre ao troféu de melhor sorveteria no Prêmio HZ Gastrô, uma promoção vai marcar o Dia do Sorvete. Nesta quarta (23), das 13h às 21h30, a casa venderá o pote com 600ml de gelato por um valor promocional (R$ 50). A oferta é válida para qualquer sabor da vitrine. Rua São Paulo, 2.255, loja 11, Itapuã, Vila Velha. Mais informações: @salemelgelateria.     

Gelatos da Sal & Mel Gelateria, em Vila Velha
Gelatos da Sal & Mel. Foto: Belith Bernardo
4

Degustação nas montanhas

Em Pedra Azul, a Le Gustto Gelateria e Café criou uma novidade para comemorar o Dia do Sorvete: a tábua de degustação de gelato, com quatro sabores à escolha, servidos com em cestinhas de casquinha artesanal acompanhados por calda. O lançamento custa R$ 49,90 e fica disponível de quarta a domingo. Entre os destaques da marca estão os gelatos de cheesecake com geleias de frutas vermelhas e crumble de baunilha; de cocada cremosa artesanal; e de baunilha em fava com chocolate branco e cookies. A gelateria fica na Rota do Lagarto, na região conhecida como Quadrado de São Paulinho. Mais informações: @gelatolegustto. 

Tábua de gelatos da Le Gustto Gelateria e Café, em Pedra Azul
Tábua de degustação de gelatos da Le Gustto. Foto: Henrique Venturin

5

Mimo especial 

Na gelateria Cremino Gelato & Café, quem comprar qualquer gelato do cardápio nesta quarta-feira (23) vai ganhar um mimo: um pacote com os biscoitinhos artesanais de canela feitos na casa. A promoção é válida apenas para a loja da Praia do Canto, enquanto durarem os estoques. A Cremino concorre ao Prêmio HZ Gastrô na categoria Sorveteria. Rua Joaquim Lírio, 620. Mais informações: @creminogelateria.      

Gelato e biscoitinhos de canela da Cremino
Gelato e biscoitinhos de canela da Cremino Acervo/Cremino

6

Desconto no copinho 

Com quatro endereços na Grande Vitória, a gelateria Barutti, finalista na categoria Sorveteria do Prêmio HZ Gastrô, vai comemorar o Dia do Sorvete oferecendo desconto no valor do copinho P, que nesta quarta (23) vai custar R$ 12 em todas as unidades - o preço regular é R$ 22. Neste mês, a marca lançou dois sabores proteicos: Crema di Fragola (mesclado com geleia artesanal de morango e creme intenso de leite crocante) e Pistache Crocante (com creme intenso de pistache crocante e finalizado com pistaches inteiros torrados). Lojas em Vitória (Praia do Canto e Shopping Vitória), Vila Velha (Praia da Costa) e Guarapari (Praia do Morro). Mais informações: @baruttigelato. 

Gelato da Barutti
Gelato proteico da Barutti. Foto: Acervo/Barutti
Shopping Vitória terá combos a R$ 22,90 

Até 18 de outubro, o Shopping Vitória promove mais uma edição do circuito I Love Gelato, em que nove estabelecimentos oferecem combos exclusivos de doces e sobremesas por um preço fixo (R$ 22,90). 


Os combos são os seguintes: Borelli - 1 copo de gelato tamanho P + 1 porção avulsa de creme; Cremino - 1 copo de gelato tamanho P + 1 pacote de biscoitos artesanais de canela; Coelhinho Sorveteria - 1 brownie com sorvete; Ice Roll - 1 cascão com 2 sabores de gelato; Johnny Rockets - 1 Cookies & Cream + 1 café expresso; Le Chocolatier - 1 gelato + 2 bombons sortidos; Mr. Cheney - 1 sobremesa Ice Mountain + 1 calda; Real Gelato - 1 copo de gelato M + 1 calda extra de avelã ou caramelo ou 1 fatia de torta de gelato + 1 café expresso simples; e The Coffee - 1 gelato Frappé Chocolate + 1 brigadeiro tradicional. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @shoppingvitoria. 

Veja Também 

Sobremesa Banaru do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa

No Dia da Banana, conheça 4 sobremesas feitas com a fruta em restaurantes do ES

Imagem de destaque

4º Prêmio HZ Gastrô: últimos dias para votar nos melhores restaurantes do ES

Pizza La Vincitrice da pizzaria Bontà, em Vila Velha

Pizza capixaba é premiada como a mais criativa do mundo em evento na Itália

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Prêmio HZ Gastrô
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Apostas esportivas, bets
Lula pretende anunciar proibição de bets nesta sexta (25) em São Paulo
canetas emagrecedoras
Governo pede à Conitec incorporação de canetas emagrecedoras no SUS
As duas animações que marcaram gerações de fãs dos mutantes finalmente vão se encontrar
X-Men dos anos 90 e “Evolution” vão se enfrentar em nova HQ da Marvel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados