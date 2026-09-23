Dia do Sorvete no ES tem gelato em dobro e até casquinha de graça; veja promoções

Comemorado em 23 de setembro, o Dia do Sorvete abre a temporada de calor no Brasil. É quando sorveterias e gelaterias de todo o país realizam promoções e lançam novidades para celebrar a guolseima oficial do verão.





No Espírito Santo, a sobremesa gelada será a protagonista de ações como casquinha grátis e gelato em dobro, além de ser vendida com desconto em algumas sorveterias da Grande Vitória. A seguir, HZ traz dicas de promoções e lançamentos para a data.