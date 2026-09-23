Dia do Sorvete no ES tem gelato em dobro e até casquinha de graça; veja promoções

Comemorado em 23 de setembro, o Dia do Sorvete abre a temporada de calor no Brasil. É quando sorveterias e gelaterias de todo o país realizam promoções e lançam novidades para celebrar a guolseima oficial do verão.
No Espírito Santo, a sobremesa gelada será a protagonista de ações como casquinha grátis e gelato em dobro, além de ser vendida com desconto em algumas sorveterias da Grande Vitória. A seguir, HZ traz dicas de promoções e lançamentos para a data.
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Casquinhas grátis
Já virou tradição na rede de gelaterias Borelli: todo ano, no Dia do Sorvete, as gelaterias da marca em todo o Brasil realizam a ação Gelato Free, com distribuição de casquinhas de graça nesta quarta (23), das 14h às 16h. Ao todo, serão disponibilizadas 300 unidades por loja. Com lojas em Vitória, Vila Velha, Serra e Linhares, a Borelli é finalista na categoria Sorveteria do 4º Prêmio HZ Gastrô, promovido por A Gazeta. Mais informações: @gelatoborellioficial.
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Gelato em dose dupla
Nas duas unidades da Real Gelateria, o Dia do Sorvete será festejado com gelato em dobro. Nesta quarta (23), durante todo o dia, na compra de qualquer gelato do tamanho P, M, G ou Cascão, o cliente ganha outro por conta da casa. A oferta é válida para todos os sabores da vitrine. Endereços: Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto, e Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @realgelateriaoficial.
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Valor promocional
Na Sal & Mel, que concorre ao troféu de melhor sorveteria no Prêmio HZ Gastrô, uma promoção vai marcar o Dia do Sorvete. Nesta quarta (23), das 13h às 21h30, a casa venderá o pote com 600ml de gelato por um valor promocional (R$ 50). A oferta é válida para qualquer sabor da vitrine. Rua São Paulo, 2.255, loja 11, Itapuã, Vila Velha. Mais informações: @salemelgelateria.
Degustação nas montanhas
Em Pedra Azul, a Le Gustto Gelateria e Café criou uma novidade para comemorar o Dia do Sorvete: a tábua de degustação de gelato, com quatro sabores à escolha, servidos com em cestinhas de casquinha artesanal acompanhados por calda. O lançamento custa R$ 49,90 e fica disponível de quarta a domingo. Entre os destaques da marca estão os gelatos de cheesecake com geleias de frutas vermelhas e crumble de baunilha; de cocada cremosa artesanal; e de baunilha em fava com chocolate branco e cookies. A gelateria fica na Rota do Lagarto, na região conhecida como Quadrado de São Paulinho. Mais informações: @gelatolegustto.
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Mimo especial
Na gelateria Cremino Gelato & Café, quem comprar qualquer gelato do cardápio nesta quarta-feira (23) vai ganhar um mimo: um pacote com os biscoitinhos artesanais de canela feitos na casa. A promoção é válida apenas para a loja da Praia do Canto, enquanto durarem os estoques. A Cremino concorre ao Prêmio HZ Gastrô na categoria Sorveteria. Rua Joaquim Lírio, 620. Mais informações: @creminogelateria.
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Desconto no copinho
Com quatro endereços na Grande Vitória, a gelateria Barutti, finalista na categoria Sorveteria do Prêmio HZ Gastrô, vai comemorar o Dia do Sorvete oferecendo desconto no valor do copinho P, que nesta quarta (23) vai custar R$ 12 em todas as unidades - o preço regular é R$ 22. Neste mês, a marca lançou dois sabores proteicos: Crema di Fragola (mesclado com geleia artesanal de morango e creme intenso de leite crocante) e Pistache Crocante (com creme intenso de pistache crocante e finalizado com pistaches inteiros torrados). Lojas em Vitória (Praia do Canto e Shopping Vitória), Vila Velha (Praia da Costa) e Guarapari (Praia do Morro). Mais informações: @baruttigelato.
Até 18 de outubro, o Shopping Vitória promove mais uma edição do circuito I Love Gelato, em que nove estabelecimentos oferecem combos exclusivos de doces e sobremesas por um preço fixo (R$ 22,90).
Os combos são os seguintes: Borelli - 1 copo de gelato tamanho P + 1 porção avulsa de creme; Cremino - 1 copo de gelato tamanho P + 1 pacote de biscoitos artesanais de canela; Coelhinho Sorveteria - 1 brownie com sorvete; Ice Roll - 1 cascão com 2 sabores de gelato; Johnny Rockets - 1 Cookies & Cream + 1 café expresso; Le Chocolatier - 1 gelato + 2 bombons sortidos; Mr. Cheney - 1 sobremesa Ice Mountain + 1 calda; Real Gelato - 1 copo de gelato M + 1 calda extra de avelã ou caramelo ou 1 fatia de torta de gelato + 1 café expresso simples; e The Coffee - 1 gelato Frappé Chocolate + 1 brigadeiro tradicional. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @shoppingvitoria.