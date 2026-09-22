No Dia da Banana, conheça 4 sobremesas feitas com a fruta em restaurantes do ES

Nesta terça, 22 de setembro, é comemorado o Dia Mundial da Banana. De origem asiática, a fruta marca presença na mesa dos capixabas e figura entre as mais utilizadas na confeitaria brasileira.
Em uma lista com quatro restaurantes da Grande Vitória e da Região Serrana, HZ revela sobremesas que trazem a banana como protagonista, seja em apresentações mais tradicionais ou em releituras elaboradas e surpreendentes. Confira as sugestões abaixo.
1
Releitura moderna
No Cafe Haus, finalista da categoria Cozinha das Montanhas no Prêmio HZ Gastrô, uma sobremesa com banana servida há muitos anos no restaurante ganhou uma releitura moderna, com um toque de brasilidade. Substituta da tradicional banana flambada com sorvete de creme, a Banarú é feita com banana-nanica dourada na manteiga, acrescida de açúcar e suco de laranja e flambada com Domecq. Na montagem, a fruta cortada em rodelas é banhada com a própria calda e finalizada com farofinha doce de milho e sorvete artesanal de cumaru (R$ 39). Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. Mais informações: @restaurantecafehaus.
2
Doçura nordestina
Com duas unidades na Grande Vitória e um cardápio que traz como base a culinária nordestina, o Mandacaru Gastrobar concorre ao troféu de melhor cozinha brasileira do Espírito Santo no Prêmio HZ Gastrô. Uma sobremesa que marca essa identidade é típica de Pernambuco e traz a banana como protagonista: a cartola (R$ 45). No doce, a fruta é caramelizada com açúcar mascavo, servida com queijo coalho (ou queijo manteiga) grelhado, calda e canela. Vila Velha: Av. Luciano das Neves, 134, Prainha. Vitória: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1.301, Jardim da Penha. Mais informações: @mandacarugastrobar.
3
Banoffee como inspiração
No Sítio Histórico da Prainha, o Kairū serve uma releitura da torta banoffee, invenção inglesa que combina em sua receita original massa amanteigada, toffee (doce feito com açúcar caramelizado e manteiga), banana e chantili. "Servimos nossa versão com um gelato de doce de leite infusionado com priprioca, e na base intercalamos gotas de musse de banana caramelizada com missô e gotas de musse de queijo de cabra com limão siciliano. No meio, colocamos cubinhos de banana e uma telha crocante de gergelim", explica o chef Igor Trarbach. No menu fixo do restaurante, que é finalista nas categorias Almoço Executivo e Cozinha Autoral do 4º Prêmio HZ Gastrô, a sobremesa custa R$ 45. Rua Antônio Ataíde, 531, Centro, Vila Velha. Mais informações: @kairurest.
Torta especial
A torta de banana cremosa é a única sobremesa feita com a fruta presente no cardápio do restaurante Coco Bambu, que tem duas unidades no Espírito Santo: uma em Vila Velha, no Shopping Praia da Costa, e outra em Vitória, na Praia do Canto. A fatia da torta, recheada com banana e coberta com tirinhas de banana caramelizada, é servida quente com sorvete de creme salpicado de canela em pó. Quanto: R$ 33. Endereços: Av. Doutor Olívio Lira, 353, Vila Velha, e Rua João da Cruz, 10, Vitória. Mais informações: @cocobambues.