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Para adoçar

No Dia da Banana, conheça 4 sobremesas feitas com a fruta em restaurantes do ES

Para comemorar a data, 22 de setembro, HZ traz seleção que inclui desde doces tradicionais até releituras sofisticadas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 07:00

Nesta terça, 22 de setembro, é comemorado o Dia Mundial da Banana. De origem asiática, a fruta marca presença na mesa dos capixabas e figura entre as mais utilizadas na confeitaria brasileira. 


Em uma lista com quatro restaurantes da Grande Vitória e da Região Serrana, HZ revela sobremesas que trazem a banana como protagonista, seja em apresentações mais tradicionais ou em releituras elaboradas e surpreendentes. Confira as sugestões abaixo. 

4 sobremesas com banana para provar no ES:

1

Releitura moderna

No Cafe Haus, finalista da categoria Cozinha das Montanhas no Prêmio HZ Gastrô, uma sobremesa com banana servida há muitos anos no restaurante ganhou uma releitura moderna, com um toque de brasilidade. Substituta da tradicional banana flambada com sorvete de creme, a Banarú é feita com banana-nanica dourada na manteiga, acrescida de açúcar e suco de laranja e flambada com Domecq. Na montagem, a fruta cortada em rodelas é banhada com a própria calda e finalizada com farofinha doce de milho e sorvete artesanal de cumaru (R$ 39). Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. Mais informações: @restaurantecafehaus.  

Sobremesa Banaru do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa
A sobremesa Banarú, do restaurante Cafe Haus. Foto:
 Acervo/Cafe Haus

2

Doçura nordestina

Com duas unidades na Grande Vitória e um cardápio que traz como base a culinária nordestina, o Mandacaru Gastrobar concorre ao troféu de melhor cozinha brasileira do Espírito Santo no Prêmio HZ Gastrô. Uma sobremesa que marca essa identidade é típica de Pernambuco e traz a banana como protagonista: a cartola (R$ 45). No doce, a fruta é caramelizada com açúcar mascavo, servida com queijo coalho (ou queijo manteiga) grelhado, calda e canela. Vila Velha: Av. Luciano das Neves, 134, Prainha. Vitória: Av. Anísio Fernandes Coelho, 1.301, Jardim da Penha. Mais informações: @mandacarugastrobar. 

Cartola de banana do restaurante Mandacaru, em Vila Velha
Cartola: sobremesa do Mandacaru Gastrobar. Foto: Júlia Faé

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3

Banoffee como inspiração 

No Sítio Histórico da Prainha, o Kairū serve uma releitura da torta banoffee, invenção inglesa que combina em sua receita original massa amanteigada, toffee (doce feito com açúcar caramelizado e manteiga), banana e chantili. "Servimos nossa versão com um gelato de doce de leite infusionado com priprioca, e na base intercalamos gotas de musse de banana caramelizada com missô e gotas de musse de queijo de cabra com limão siciliano. No meio, colocamos cubinhos de banana e uma telha crocante de gergelim", explica o chef Igor Trarbach. No menu fixo do restaurante, que é finalista nas categorias Almoço Executivo e Cozinha Autoral do 4º Prêmio HZ Gastrô, a sobremesa custa R$ 45. Rua Antônio Ataíde, 531, Centro, Vila Velha. Mais informações: @kairurest.     

Sobremesa Não é Banoffee do restaurante Kairū, em Vila Velha
A sobremesa Não é Banoffee, do restaurante Kairū. Foto: Acervo/Kairū
4

Torta especial

A torta de banana cremosa é a única sobremesa feita com a fruta presente no cardápio do restaurante Coco Bambu, que tem duas unidades no Espírito Santo: uma em Vila Velha, no Shopping Praia da Costa, e outra em Vitória, na Praia do Canto. A fatia da torta, recheada com banana e coberta com tirinhas de banana caramelizada, é servida quente com sorvete de creme salpicado de canela em pó. Quanto: R$ 33. Endereços: Av. Doutor Olívio Lira, 353, Vila Velha, e Rua João da Cruz, 10, Vitória. Mais informações: @cocobambues.      

Torta cremosa de banana do restaurante Coco Bambu
Torta de banana do restaurante Coco Bambu. Foto: Acervo/Coco Bambu

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