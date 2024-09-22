Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Faça em casa

De bolo a toast, confira 3 receitas fáceis para o Dia da Banana

No Dia da Banana, 22 de setembro, aproveite a versatilidade da fruta e prepare guloseimas práticas e saborosas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Setembro de 2024 às 07:00

Bolo de banana
Bolo de banana Crédito: Nestlè/Divulgação
O Dia da Banana é celebrado neste domingo, 22 de setembro, e HZ reúne três dicas imperdíveis para preparar com a fruta. De bolo fofinho a doce cremoso com chocolate, sugerimos receitas simples e baratas para fazer em casa. 
Além de ser bastante versátil e querida por muita gente, a fruta contém uma grande quantidade de nutrientes. Confira as dicas abaixo e bom apetite!  

BOLO DE BANANA FOFINHO

Ingredientes: 

  • 4 bananas bem maduras
  • 2 ovos
  • 4 colheres (sopa) de óleo de soja
  • Meia xícara (chá) de farinha de amêndoas
  • 1 xícara (chá) de água
  • 1 e meia xícara (chá) aveia em flocos
  • 4 colheres (sopa) de leite em pó zero lactose
  • 1 colher (sopa) de fermento químico

Veja Também

Banana pudding com biscoito de leite maltado: veja como fazer

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela, amasse três bananas e reserve uma fatiada. Acrescente os ovos, o óleo e misture com o garfo.
  2. Acrescente as farinha, a água, a aveia em flocos, o leite em pó e misture até ficar homogêneo.
  3. Pique a banana reservada, misture e adicione o fermento.
  4. Despeje em uma forma de bolo inglês untada. Por cima, decore com o restante dos cookies. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos.

DOCE DE BANANA E CACAU

Ingredientes:

  • 1 banana amassada
  • Meia colher (sopa) de chocolate em pó
  • 6 colheres (sopa) de suplemento Nutren Fortify (60g)
  • 3 colheres (sopa) de água
  • 1 pitada de canela em pó
Doce de banana com cacau
Doce de banana com cacau Crédito: Nestlè/Divulgação

Modo de preparo:

  1. Em um recipiente refratário, coloque as bananas e leve ao micro-ondas em potência média por 30 segundos.
  2. Adicione o chocolate em pó, o suplemento, a água e a canela, misture bem até obter uma mistura homogênea. Sirva morno ou gelado.

BANANA TOAST

Ingredientes: 

  • 1 banana prata
  • 3 colheres (sopa) de suplemento Nutren Protein Baunilha em pó
  • 2 fatias de pão de forma
  • 1 ovo
  • 4 colheres (sopa) de leite desnatado
  • 1 colher (chá) de canela em pó
Banana toast
Banana toast Crédito: Nestlè/Divulgação

Modo de preparo:

  1. Em um prato, amasse a banana e acrescente o suplemento, misture.
  2. Em outro prato, coloque uma fatia de pão de forma e com o auxílio de uma colher amasse a parte interna do miolo até que seja possível colocar o recheio (banana com suplemento) dentro do pão. Feche com a outra fatia do pão sem estar amassada.
  3. Em um recipiente, coloque o ovo, o leite e a canela, misture com o auxílio de um fuê. Passe o pão nessa mistura, para empanar.
  4. Em uma frigideira antiaderente e untada com 1 colher (chá) de manteiga em sal, coloque o pão e toste dos dois lados. Finalize com uma pitada de canela em pó.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Bolo de banana caramelizado é dica para servir com café; veja receita

5 receitas salgadas com banana que vão te surpreender

Gosta de banana? Veja 5 receitas práticas e econômicas com a fruta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Galvão Bueno e Luis Roberto dividiram o microfone da Globo na Copa do Mundo de 2022
Galvão Bueno manda recado a Luís Roberto após afastamento da Copa do Mundo
Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados