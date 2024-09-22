De bolo a toast, confira 3 receitas fáceis para o Dia da Banana

O Dia da Banana é celebrado neste domingo, 22 de setembro, e HZ reúne três dicas imperdíveis para preparar com a fruta. De bolo fofinho a doce cremoso com chocolate, sugerimos receitas simples e baratas para fazer em casa.
Além de ser bastante versátil e querida por muita gente, a fruta contém uma grande quantidade de nutrientes. Confira as dicas abaixo e bom apetite!
BOLO DE BANANA FOFINHO
Ingredientes:
- 4 bananas bem maduras
- 2 ovos
- 4 colheres (sopa) de óleo de soja
- Meia xícara (chá) de farinha de amêndoas
- 1 xícara (chá) de água
- 1 e meia xícara (chá) aveia em flocos
- 4 colheres (sopa) de leite em pó zero lactose
- 1 colher (sopa) de fermento químico
Modo de preparo:
- Em uma tigela, amasse três bananas e reserve uma fatiada. Acrescente os ovos, o óleo e misture com o garfo.
- Acrescente as farinha, a água, a aveia em flocos, o leite em pó e misture até ficar homogêneo.
- Pique a banana reservada, misture e adicione o fermento.
- Despeje em uma forma de bolo inglês untada. Por cima, decore com o restante dos cookies. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos.
DOCE DE BANANA E CACAU
Ingredientes:
- 1 banana amassada
- Meia colher (sopa) de chocolate em pó
- 6 colheres (sopa) de suplemento Nutren Fortify (60g)
- 3 colheres (sopa) de água
- 1 pitada de canela em pó
Modo de preparo:
- Em um recipiente refratário, coloque as bananas e leve ao micro-ondas em potência média por 30 segundos.
- Adicione o chocolate em pó, o suplemento, a água e a canela, misture bem até obter uma mistura homogênea. Sirva morno ou gelado.
BANANA TOAST
Ingredientes:
- 1 banana prata
- 3 colheres (sopa) de suplemento Nutren Protein Baunilha em pó
- 2 fatias de pão de forma
- 1 ovo
- 4 colheres (sopa) de leite desnatado
- 1 colher (chá) de canela em pó
Modo de preparo:
- Em um prato, amasse a banana e acrescente o suplemento, misture.
- Em outro prato, coloque uma fatia de pão de forma e com o auxílio de uma colher amasse a parte interna do miolo até que seja possível colocar o recheio (banana com suplemento) dentro do pão. Feche com a outra fatia do pão sem estar amassada.
- Em um recipiente, coloque o ovo, o leite e a canela, misture com o auxílio de um fuê. Passe o pão nessa mistura, para empanar.
- Em uma frigideira antiaderente e untada com 1 colher (chá) de manteiga em sal, coloque o pão e toste dos dois lados. Finalize com uma pitada de canela em pó.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.