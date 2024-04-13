Banana pudding com biscoito de leite maltado: veja como fazer

Banana pudding alterna cremosidade e crocância Crédito: União/Divulgação

Já comeu banana pudding? A sobremesa é um clássico da confeitaria norte-americana e, apesar do nome (pudding = pudim, em português), lembra muito um pavê. É um doce cremosíssimo, entremeado com pedaços de banana e de biscoito, coberto com chantili.

E tem mais: além de delicioso, é um doce relativamente fácil de fazer. Para deixá-lo incrível, capriche no preparo no creme de confeiteiro. Confira a seguir o passo a passo.

BANANA PUDDING

Rendimento: 6 porções

Tempo médio de preparo: 50 minutos

Nível: fácil



INGREDIENTES:

Creme de confeiteiro:

4 gemas‎ (80g)

4 colheres (sopa) de amido de milho ‎ (32g)



2 xícaras (chá) de leite (400ml)



1/2 xícara (chá) açúcar refinado (80g)



1 ‎ fava de baunilha ou 1 colher (chá) de essência de baunilha (5 ml)



Chantili:



1 xícara (chá) creme de leite fresco ‎ (200ml)



1 colher (sopa) de açúcar de confeiteiro (15g)



Montagem:

4 unidades de banana-nanica cortada em rodelas



2 pacotes de biscoito de leite maltado picado grosseiramente

MODO DE PREPARO:

Creme de confeiteiro: e m uma tigela, misture as gemas com o amido de milho. Reserve. Em uma panela, adicione o leite e o açúcar refinado e aqueça em fogo médio, sem levantar fervura. Adicione delicadamente metade do leite com açúcar na mistura de gemas reservadas, mexendo sem parar para não empelotar. Volte a mistura para a panela com a outra metade do leite, e cozinhe em fogo médio sem parar de mexer, por cinco minutos ou até engrossar. Desligue o fogo e adicione a essência de baunilha. Transfira para uma tigela e cubra com filme plástico em contato com o creme para não criar película. Reserve até esfriar. Chantili: na batedeira, bata o creme de leite com o açúcar de confeiteiro até obter um creme em ponto de picos firmes. Tome cuidado para não bater demais e talhar. Montagem: em uma travessa ou em taças de sobremesa, alterne camadas de creme de confeiteiro, de bolacha, as bananas e finalize com o chantili. Sirva em seguida.