Banana pudding com biscoito de leite maltado: veja como fazer

Já comeu banana pudding? A sobremesa é um clássico da confeitaria norte-americana e, apesar do nome (pudding = pudim, em português), lembra muito um pavê. É um doce cremosíssimo, entremeado com pedaços de banana e de biscoito, coberto com chantili.
E tem mais: além de delicioso, é um doce relativamente fácil de fazer. Para deixá-lo incrível, capriche no preparo no creme de confeiteiro. Confira a seguir o passo a passo.
BANANA PUDDING
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 50 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Creme de confeiteiro:
- 4 gemas (80g)
- 4 colheres (sopa) de amido de milho (32g)
- 2 xícaras (chá) de leite (400ml)
- 1/2 xícara (chá) açúcar refinado (80g)
- 1 fava de baunilha ou 1 colher (chá) de essência de baunilha (5 ml)
- Chantili:
- 1 xícara (chá) creme de leite fresco (200ml)
- 1 colher (sopa) de açúcar de confeiteiro (15g)
- Montagem:
- 4 unidades de banana-nanica cortada em rodelas
- 2 pacotes de biscoito de leite maltado picado grosseiramente
MODO DE PREPARO:
- Creme de confeiteiro: em uma tigela, misture as gemas com o amido de milho. Reserve. Em uma panela, adicione o leite e o açúcar refinado e aqueça em fogo médio, sem levantar fervura. Adicione delicadamente metade do leite com açúcar na mistura de gemas reservadas, mexendo sem parar para não empelotar. Volte a mistura para a panela com a outra metade do leite, e cozinhe em fogo médio sem parar de mexer, por cinco minutos ou até engrossar. Desligue o fogo e adicione a essência de baunilha. Transfira para uma tigela e cubra com filme plástico em contato com o creme para não criar película. Reserve até esfriar.
- Chantili: na batedeira, bata o creme de leite com o açúcar de confeiteiro até obter um creme em ponto de picos firmes. Tome cuidado para não bater demais e talhar.
- Montagem: em uma travessa ou em taças de sobremesa, alterne camadas de creme de confeiteiro, de bolacha, as bananas e finalize com o chantili. Sirva em seguida.
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.