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Reagiram à violência

Mulheres esfaqueiam maridos para se defender de agressões na Grande Vitória

Casos semelhantes foram registrados em Vila Velha e Vitória; homens foram autuados com base na Lei Maria da Penha

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 10:46

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 mai 2026 às 10:46

Duas mulheres esfaquearam os próprios maridos para se defender de agressões na última terça-feira (26), na Grande Vitória. Os casos, com circunstâncias semelhantes, foram registrados em Vila Velha e Vitória.


Em Vila Velha, no bairro Santa Clara, uma mulher de 31 anos acionou a Polícia Militar após ser agredida pelo marido durante uma discussão. A mãe da vítima tentou intervir e também entrou em luta corporal com o suspeito. Durante a confusão, a esposa utililizou uma faca para golpear o homem nas costas. 


Ferido, o agressor, também de 31 anos, fugiu, mas foi localizado posteriormente em um hospital do município. Após receber atendimento médico, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, injúria e ameaça qualificada, com base na Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.    


Já em Vitória, o caso ocorreu no bairro Ilha do Príncipe. A mulher, de 54 anos, relatou que estava deitada no quarto quando o marido, de 50 anos, chegou em casa após ingerir bebida alcoólica.


Segundo o relato, o homem chutou a porta do quarto até quebrá-la e tentou enforcar a vítima. Nesse momento, ela pegou uma faca e o atingiu no ombro. Em seguida, empurrou o agressor e se afastou. A própria mulher ligou para a Polícia Militar e para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).


De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por vias de fato, na forma da Lei Maria da Penha, e será encaminhado ao Centro de Triagem assim que receber alta médica.

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