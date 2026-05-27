Justiça mantém preso motorista de carreta envolvido em engavetamento com mortes na BR 101

A Justiça manteve a prisão do motorista Arquimedes Felipe Coelho, de 62 anos, que conduzia a carreta envolvida no acidente que causou um engavetamento que resultou em mortes na Rodovia do Contorno (BR 101), na altura do bairro Mucuri, em Cariacica, na tarde do último domingo (24). Ele passou por audiência de custódia na terça-feira (26), quando a juíza Eliana Ferrari Siviero converteu a prisão em flagrante para preventiva.





A colisão, que envolveu sete veículos, matou um casal — Michel dos Santos Bragança, de 44 anos, e Wagna Mateus, de 48 — e deixou os dois filhos das vítimas, gêmeos de 10 anos, gravemente feridos.





Na decisão, a juíza citou a gravidade do acidente. Já a defesa argumentou que Arquimedes permaneceu no local, prestando socorro às vítimas e pedindo ajuda a outros motoristas, que realizou o teste do bafômetro, com resultado negativo e que foi até a delegacia sem oferecer resistência.





Além disso, segundo a defesa, o homem é motorista profissional há 14 anos e nunca havia se envolvido em acidentes antes de domingo.





Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a defesa entrou com um pedido de habeas corpus após a soltura ter sido negada na audiência de custódia. Ainda não há decisão sobre o pedido.





Ainda conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, os filhos do casal seguem internados, estão estáveis e em recuperação.