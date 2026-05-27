Dono de pastelaria é executado dentro do próprio estabelecimento em Ibatiba

O dono de uma pastelaria, identificado como Lucinei Teixeira Silva, de 51 anos, foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento na noite de terça-feira (26), no bairro Chácara do Alvarino, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. O carona desembarcou, entrou na pastelaria — aberta recentemente — e efetuou vários disparos contra a vítima, fugindo em seguida. Até o momento, ninguém foi preso. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Venda Nova do Imigrante.
Inicialmente, segundo o titular da Delegacia de Ibatiba, delegado Bruno Alves Rodrigues, duas linhas de investigação são consideradas: possíveis conflitos do passado e vingança.
7º homicídio da cidade em 2026
O crime é o sétimo homicídio registrado neste ano no município, que tem 25.380 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com dados do painel do Observatório da Segurança Pública, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), no mesmo período do ano passado, apenas um assassinato foi registrado.
Sobre os dados, a Polícia Civil informou que mantém atenção permanente aos crimes contra a vida registrados na região e atua na investigação de todos os casos comunicados às autoridades policiais.
"O cenário de homicídios consumados na região do Caparaó tem sido tratado como prioridade dentro da estratégia de repressão qualificada da instituição, com foco na apuração dos crimes, identificação dos autores e responsabilização dos envolvidos A população pode contribuir de forma anônima com as investigações por meio do Disque-Denúncia 181", finalizou a corporação em nota.