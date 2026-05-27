Dono de pastelaria é executado dentro do próprio estabelecimento em Ibatiba

O dono de uma pastelaria, identificado como Lucinei Teixeira Silva, de 51 anos, foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento na noite de terça-feira (26), no bairro Chácara do Alvarino, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo.





De acordo com a Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. O carona desembarcou, entrou na pastelaria — aberta recentemente — e efetuou vários disparos contra a vítima, fugindo em seguida. Até o momento, ninguém foi preso. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Venda Nova do Imigrante.





Inicialmente, segundo o titular da Delegacia de Ibatiba, delegado Bruno Alves Rodrigues, duas linhas de investigação são consideradas: possíveis conflitos do passado e vingança.