Nutritivas

5 receitas salgadas com banana que vão te surpreender

Aprenda a preparar pratos simples e saborosos com a fruta para variar o cardápio
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 13:12

Imagem Edicase Brasil
Purê de banana-da-terra é uma das opções Crédito: Tatiana Volgutova | Shutterstock
A banana é uma fruta versátil, frequentemente associada a sobremesas e lanches doces. No entanto, sua adaptabilidade vai além do mundo das guloseimas, sendo uma adição surpreendente e nutritiva em pratos salgados que, além de saborosos, são práticos de fazer e revelam o potencial da fruta para a culinária. Por isso, confira 5 receitas salgadas com banana que você precisa experimentar!

Purê de banana-da-terra

Ingredientes
  • 6 bananas-da-terra

  • 2 xícaras de chá de caldo de galinha

  • 2 colheres de sopa de manteiga

  • Sal e salsinha picada a gosto

  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as bananas-da-terra, ainda com a casca, e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar, descasque as bananas e amasse. Adicione o caldo de galinha e a manteiga e mexa para incorporar. Tempere com sal e salsinha e sirva em seguida.

Ceviche de banana

Ingredientes
  • 1/2 cebola-roxa descascada e cortada em rodelas

  • 2 bananas-da-terra descascadas e cortadas em rodelas

  • 15 pimentas biquinho

  • Suco de 1 limão

  • Sal, coentro picado e azeite a gosto

  • Água gelada

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a cebola e a água gelada e deixe descansar por 10 minutos. Depois, descarte a água e coloque a cebola em um recipiente. Junte a banana-da-terra, a pimenta, o suco de limão, o coentro, o sal e o azeite e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Farofa de banana

Ingredientes

Ingredientes
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas

  • 3 colheres de sopa de manteiga

  • 1 colher de sopa de azeite

  • 1 cebola descascada e picada

  • 250 g de farinha de mandioca

  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a banana e doure. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Com a ajuda de uma colher, faça uma abertura no centro das bananas e coloque o restante da manteiga. Quando derreter, junte a farinha de mandioca e refogue até torrar. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Sirva em seguida.

Banana empanada

Imagem Edicase Brasil
Banana empanada é uma das opções Crédito:  giovanni1 | Shutterstock
Ingredientes
  • 4 bananas-da-terra descascadas e cortadas em pedaços de 1,5 cm

  • 2 ovos batidos

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

  • Óleo para fritar

  • Farinha de trigo e farinha de rosca para empanar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas-da-terra e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, passe a fruta na farinha de trigo, no ovo e, por último, na farinha de rosca. Repita o processo com todas as bananas-da-terra e reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as bananas empanadas até dourar. Sirva em seguida.

Bife de banana

Ingredientes
  • 2 bananas-prata

  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia

  • 2 colheres de sopa de farinha de rosca

  • 2 dentes de alho descascados e amassados

  • Sal e salsinha picada a gosto

  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de um bife. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, disponha os bifes de banana na panela e doure os dois lados. Sirva em seguida.

