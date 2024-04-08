5 receitas salgadas com banana que vão te surpreender

A banana é uma fruta versátil, frequentemente associada a sobremesas e lanches doces. No entanto, sua adaptabilidade vai além do mundo das guloseimas, sendo uma adição surpreendente e nutritiva em pratos salgados que, além de saborosos, são práticos de fazer e revelam o potencial da fruta para a culinária. Por isso, confira 5 receitas salgadas com banana que você precisa experimentar!
Purê de banana-da-terra
Ingredientes
- 6 bananas-da-terra
- 2 xícaras de chá de caldo de galinha
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal e salsinha picada a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as bananas-da-terra, ainda com a casca, e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar, descasque as bananas e amasse. Adicione o caldo de galinha e a manteiga e mexa para incorporar. Tempere com sal e salsinha e sirva em seguida.
Ceviche de banana
Ingredientes
- 1/2 cebola-roxa descascada e cortada em rodelas
- 2 bananas-da-terra descascadas e cortadas em rodelas
- 15 pimentas biquinho
- Suco de 1 limão
- Sal, coentro picado e azeite a gosto
- Água gelada
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a cebola e a água gelada e deixe descansar por 10 minutos. Depois, descarte a água e coloque a cebola em um recipiente. Junte a banana-da-terra, a pimenta, o suco de limão, o coentro, o sal e o azeite e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Farofa de banana
Ingredientes
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 250 g de farinha de mandioca
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e metade da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a banana e doure. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Com a ajuda de uma colher, faça uma abertura no centro das bananas e coloque o restante da manteiga. Quando derreter, junte a farinha de mandioca e refogue até torrar. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Sirva em seguida.
Banana empanada
Ingredientes
- 4 bananas-da-terra descascadas e cortadas em pedaços de 1,5 cm
- 2 ovos batidos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
- Farinha de trigo e farinha de rosca para empanar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as bananas-da-terra e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, passe a fruta na farinha de trigo, no ovo e, por último, na farinha de rosca. Repita o processo com todas as bananas-da-terra e reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as bananas empanadas até dourar. Sirva em seguida.
Bife de banana
Ingredientes
- 2 bananas-prata
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de farinha de rosca
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal e salsinha picada a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as bananas e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de um bife. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, disponha os bifes de banana na panela e doure os dois lados. Sirva em seguida.