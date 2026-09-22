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Confronto

Acompanhe debate entre candidatos ao governo do ES realizado pela A Gazeta e CBN

Embate será transmissão no site, na rádio e nas redes sociais. Evento começa a partir das 10h

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 08:11

Publicado em 

22 set 2026 às 08:11

Três candidatos que disputam a vaga de governador do Espírito Santo participam nesta terça-feira (22), às 10 horas, do debate realizado pela A Gazeta e CBN Vitória. O encontro será uma oportunidade para que os eleitores conheçam melhor os concorrentes ao cargo e suas propostas para diferentes áreas que afetam a população capixaba.


Vão debater e apresentar suas propostas Ricardo Ferraço (MDB), que disputa a reeleição; Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória; e Helder Salomão (PT), deputado federal. Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), estabelecidas em reunião com representantes das campanhas, o encontro inclui os candidatos de partidos ou federações com pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional. 


O embate eleitorial ocorre na sede da Rede Gazeta, em Vitória, e será transmitido em todas as plataformas de streaming e redes sociais do portal e da rádio. A duração será de duas horas e a mediação será feita pelo editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, e pela âncora da rádio, Fernanda Queiroz.

Debate com candidatos ao governo do Espírito Santo será realizado na terça-feira (22), na sede da Rede Gazeta.
Candidatos vão confrontar propostas e também atuações dos rivais Arte A Gazeta

Ao todo, serão quatro blocos de perguntas e respostas:


  • O primeiro deles terá uma apresentação dos candidatos e das regras do debate, seguida por uma rodada de perguntas entre os três concorrentes. Neste bloco, cada candidato faz uma pergunta em até 30 segundos e responde a uma pergunta, em até 2 minutos, uma única vez. Haverá réplica (30 segundos) e tréplica (1 minuto).
  • No segundo bloco, jornalistas da Rede Gazeta questionam os candidatos. Serão duas rodadas de perguntas, com respostas de até 2 minutos, réplica de 30 segundos e tréplica de 1 minuto. 
  • A dinâmica do terceiro bloco será de perguntas entre os candidatos com temas sorteados ao vivo. Nesta fase, cada candidato perguntará e responderá sobre um tema diferente em cada rodada. Há réplica e tréplica.
  • Por fim, o quarto bloco terá uma rodada de tema livre e cada candidato perguntará e responderá uma vez, com os mesmos tempos de resposta, réplica e tréplica.

Após o debate, os concorrentes terão oportunidade de fazer suas considerações finais em até 1 minuto.

Não são permitidas ofensas à honra nem uso de tablets, celulares ou outros dispositivos eletrônicos. Os participantes poderão levar material de consulta em papel, mas estarão proibidos de exibir documentos para as câmeras. Eles também não poderão usar roupas ou adereços com propaganda política.


Também foram convidados representantes de instituições como o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o Ministério Público Federal (MPF-ES), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), a Polícia Federal (PF), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Transparência Capixaba. 


Geraldo Nascimento destaca que o debate é o principal momento para os candidatos e os eleitores antes do dia das eleições.


"É quando os candidatos são questionados por aqueles que mais querem vencer no debate de ideias, que são os oponentes. O que se espera é que desses questionamentos surjam propostas, soluções para problemas que mudem a qualidade de vida das pessoas. No fundo, é o que o eleitor espera: uma vida melhor. E isso pode ser garantido ao eleitor em eventos como esse. Por isso, damos muito valor a esse momento que ajuda a reforçar a democracia, fundamental para esse olhar em função do povo."

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