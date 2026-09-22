Acompanhe debate entre candidatos ao governo do ES realizado pela A Gazeta e CBN

Três candidatos que disputam a vaga de governador do Espírito Santo participam nesta terça-feira (22), às 10 horas, do debate realizado pela A Gazeta e CBN Vitória. O encontro será uma oportunidade para que os eleitores conheçam melhor os concorrentes ao cargo e suas propostas para diferentes áreas que afetam a população capixaba.
Vão debater e apresentar suas propostas Ricardo Ferraço (MDB), que disputa a reeleição; Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória; e Helder Salomão (PT), deputado federal. Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), estabelecidas em reunião com representantes das campanhas, o encontro inclui os candidatos de partidos ou federações com pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional.
O embate eleitorial ocorre na sede da Rede Gazeta, em Vitória, e será transmitido em todas as plataformas de streaming e redes sociais do portal e da rádio. A duração será de duas horas e a mediação será feita pelo editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, e pela âncora da rádio, Fernanda Queiroz.
Ao todo, serão quatro blocos de perguntas e respostas:
- O primeiro deles terá uma apresentação dos candidatos e das regras do debate, seguida por uma rodada de perguntas entre os três concorrentes. Neste bloco, cada candidato faz uma pergunta em até 30 segundos e responde a uma pergunta, em até 2 minutos, uma única vez. Haverá réplica (30 segundos) e tréplica (1 minuto).
- No segundo bloco, jornalistas da Rede Gazeta questionam os candidatos. Serão duas rodadas de perguntas, com respostas de até 2 minutos, réplica de 30 segundos e tréplica de 1 minuto.
- A dinâmica do terceiro bloco será de perguntas entre os candidatos com temas sorteados ao vivo. Nesta fase, cada candidato perguntará e responderá sobre um tema diferente em cada rodada. Há réplica e tréplica.
- Por fim, o quarto bloco terá uma rodada de tema livre e cada candidato perguntará e responderá uma vez, com os mesmos tempos de resposta, réplica e tréplica.
Também foram convidados representantes de instituições como o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o Ministério Público Federal (MPF-ES), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), a Polícia Federal (PF), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Transparência Capixaba.
Geraldo Nascimento destaca que o debate é o principal momento para os candidatos e os eleitores antes do dia das eleições.
"É quando os candidatos são questionados por aqueles que mais querem vencer no debate de ideias, que são os oponentes. O que se espera é que desses questionamentos surjam propostas, soluções para problemas que mudem a qualidade de vida das pessoas. No fundo, é o que o eleitor espera: uma vida melhor. E isso pode ser garantido ao eleitor em eventos como esse. Por isso, damos muito valor a esse momento que ajuda a reforçar a democracia, fundamental para esse olhar em função do povo."