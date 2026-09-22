Primavera começa nesta terça: o que esperar da estação com o El Niño no Brasil

Entre os recordes daquela estação, ela cita os 44,8°C registrados em Araçuaí (MG), em 19 de novembro de 2023, a temperatura mais alta oficialmente medida no Brasil pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em mais de 100 anos de histórico; os 44,2°C em Cuiabá, recorde em 113 anos de medições; os 37,7°C em São Paulo, em 13 e 14 de novembro daquele ano, a segunda maior temperatura já registrada na capital paulista e recorde histórico para o mês; além de 42,5°C no Rio de Janeiro, 35°C em Curitiba (segunda maior da capital paranaense) e 43,4°C em Porto Murtinho (MS).