Foragido por tentativa de feminicídio na Bahia é preso em UTI do ES

Um jovem de 25 anos, foragido por tentativa de feminicídio na Bahia, foi preso na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (21). Segundo a Polícia Civil, Geovane Gonçalves Conceição era monitorado pelas forças de segurança baianas por suspeita de envolvimento no crime, ocorrido em novembro de 2025.





De acordo com as investigações, o homem estava escondido no bairro Palmito, em Jaguaré, também no Norte do Estado. Ele foi localizado na unidade de saúde após sofrer um acidente de moto no último fim de semana. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo Juízo de Jurisdição Plena da Comarca de Nova Viçosa (BA).





O jovem permanece internado sob escolta da Polícia Penal, responsável pela segurança do suspeito durante o período de internação. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Geovane e deixa este espaço aberto para manifestações.