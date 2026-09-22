Senac-ES usa tecnologia e desafios reais para preparar alunos para profissões do futuro

O percurso é estruturado em uma jornada: a Trilha da Inovação, que possui quatro etapas. A primeira é o brainstorming, voltado à geração de ideias e, depois, os estudantes utilizam o Design Thinking para compreender o problema e as necessidades dos usuários. Na sequência, desenvolvem um MVP, uma versão mínima da solução, e finalizam com o pitch, momento em que apresentam e defendem a proposta.