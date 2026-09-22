Senac-ES usa tecnologia e desafios reais para preparar alunos para profissões do futuro

A velocidade das transformações tecnológicas tem alterado profissões e até mesmo as relações de trabalho. Ferramentas de Inteligência Artificial (IA) e outros recursos digitais já fazem parte da rotina de empresas, criando uma demanda por profissionais que, para além da tecnologia, dominem também habilidades como trabalho em equipe e resolução de problemas.
Nesse cenário, a qualificação profissional passa a ter o desafio de acompanhar mudanças que acontecem antes mesmo de algumas novas funções estarem consolidadas. No Espírito Santo, o Senac-ES aposta na aproximação entre formação e inovação como uma das estratégias para preparar os estudantes para esse momento do mercado.
Assim, a proposta da instituição é trabalhar conteúdos técnicos atualizados com a experiência prática dos alunos. Com desafios apresentados por empresas do segmento do comércio de bens, serviços e turismo, poder público e inclusive por comunidades e territórios, os estudantes são estimulados a desenvolver projetos e buscar soluções para problemas reais.
Segundo o diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, a mudança exige das instituições de educação profissional uma capacidade permanente de antecipação.
“O mundo do trabalho está mudando em uma velocidade que exige das instituições de educação profissional uma capacidade permanente de antecipação. No Senac-ES, entendemos que inovar não é apenas incorporar novas tecnologias, mas criar condições para que as pessoas aprendam a utilizá-las de forma estratégica, ética e transformadora”, pontua.
Uma das iniciativas que reúne essa proposta é o Inspira+, programa de inovação educacional presente nas 13 unidades do Senac-ES, distribuídas por 11 municípios capixabas. A iniciativa coloca os alunos diante de desafios reais e utiliza metodologias de inovação, aliadas ao Modelo Pedagógico do Senac, para conduzir o desenvolvimento das soluções.
O percurso é estruturado em uma jornada: a Trilha da Inovação, que possui quatro etapas. A primeira é o brainstorming, voltado à geração de ideias e, depois, os estudantes utilizam o Design Thinking para compreender o problema e as necessidades dos usuários. Na sequência, desenvolvem um MVP, uma versão mínima da solução, e finalizam com o pitch, momento em que apresentam e defendem a proposta.
A metodologia também modifica a dinâmica tradicional de aprendizagem, segundo a diretora de Educação do Senac-ES, Dianimer Dutra.
“O Inspira+ transforma o processo de aprendizagem ao colocar o aluno no centro de desafios que fazem parte da realidade do mercado e da sociedade. Ele aprende fazendo, experimentando, errando, prototipando e buscando soluções”, complementa.
Depois da elaboração das propostas, os estudantes podem transformar as ideias em protótipos nas Salas Inspira, ambientes de inovação instalados nas unidades da instituição. Os espaços contam com equipamentos como impressoras 3D, máquinas de corte a laser, recursos de realidade virtual e aumentada, drones e componentes para prototipagem eletrônica com Arduino.
O trabalho desenvolvido pelos alunos também pode ser apresentado a representantes do mercado em bancas de pitch. Além da experiência prática, os projetos podem compor o portfólio profissional dos estudantes e gerar novas conexões com empresas participantes.
A proposta do Inspira+ é organizada em três frentes. O InspiraTec oferece atividades relacionadas às tecnologias emergentes, laboratórios de prototipação, maratonas e desafios de inovação. Já o Inspira e Respira trabalha competências socioemocionais, como colaboração, comunicação, gestão de conflitos e resiliência diante do erro.
A terceira frente, o Inspira Conexão, aproxima os estudantes do setor produtivo por meio de palestras, mentorias, sessões de cocriação, mostras de projetos e eventos de networking. A iniciativa também conta com a Inspira Week, que reúne atividades de aprendizagem, experimentação, inovação, tecnologia e conexão. O evento começa nesta segunda-feira (21) e vai até a sexta (25).
“Quando conectamos metodologias ativas, tecnologias emergentes, Inteligência Artificial e competências humanas, estamos formando profissionais mais preparados para um mundo do trabalho que exige autonomia, criatividade, colaboração e capacidade de aprender continuamente”, afirma Dianimer.
Um dos projetos desenvolvidos pelos alunos que ajuda a ilustrar o programa é o Praia Segura, criado a partir de um desafio relacionado à segurança nas praias. As estudantes do Jovem Programadora, primeiro programa afirmativo de gênero do Senac-ES, voltado para jovens mulheres interessadas em atuar no segmento de Tecnologia da Informação (TI) desenvolveram boias inteligentes e conectadas com sensores de Internet das Coisas (IoT), capazes de monitorar condições e emitir alertas relacionados à prevenção de afogamentos.
Desse modo, um problema foi identificado fora da instituição, levado para a sala de aula, passou por um processo de pesquisa, criação e prototipagem e retornou à sociedade na forma de uma solução.
A expansão da Inteligência Artificial também aparece no portfólio de cursos do Senac-ES, visto que a instituição ampliou a oferta de formações relacionadas à tecnologia para acompanhar as competências demandadas pelo mercado. Entre elas estão prompts para Inteligência Artificial, com 60 horas; Governança de Inteligência Artificial, com 136 horas; e Prevenção de Golpes com Inteligência Artificial, com 90 horas.
Os cursos abordam diferentes aspectos do uso da tecnologia, desde a aplicação estratégica da IA generativa e desenvolvimento de prompts até governança, ética, gestão de riscos, segurança da informação e prevenção de golpes digitais. O portfólio conta ainda com parceria com o Google para desenvolvimento e certificação dos participantes.
“Nosso compromisso é aproximar formação e mercado, preparando profissionais para as oportunidades que existem hoje e, principalmente, para aquelas que ainda estão sendo construídas”, finaliza Richardson.