Operação contra tráfico e ataque a comércio de PM prende 5 em Jaguaré

Cinco homens foram presos e um adolescente apreendido durante uma operação contra o tráfico de drogas e que investiga um ataque a tiros contra o comércio de um policial militar em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (22). Batizada de "Sufocação", a ação foi realizada nos bairros Seac e Novo Tempo, em Jaguaré, e no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na Grande Vitória.





Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos 11 mandados judiciais de busca e apreensão, prisão e internação contra investigados ligados a uma organização criminosa que atua na região. Os cinco homens foram presos em Jaguaré.





O adolescente foi apreendido pela Guarda Civil Municipal em Vila Velha. Segundo o delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Jaguaré, o adolescente integra a organização criminosa, mas não participou do ataque ao comércio do policial.





Durante a operação, foram apreendidos uma arma e celulares. Os materiais serão encaminhados para perícia e podem contribuir para o avanço das investigações.





Os cinco homens foram encaminhados para audiência de custódia em São Mateus. Conforme a Polícia Civil, eles são investigados por crimes como tortura, roubo, associação criminosa, receptação e corrupção de menores. O adolescente foi encaminhado para apresentação ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).