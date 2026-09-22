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"Sufocação"

Operação contra tráfico e ataque a comércio de PM prende 5 em Jaguaré

Ação também apreendeu um adolescente e cumpriu 11 mandados em Jaguaré e Vila Velha; operação investiga ataque a tiros contra estabelecimento de policial militar

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 10:18

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

22 set 2026 às 10:18

Cinco homens foram presos e um adolescente apreendido durante uma operação contra o tráfico de drogas e que investiga um ataque a tiros contra o comércio de um policial militar em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (22). Batizada de "Sufocação", a ação foi realizada nos bairros Seac e Novo Tempo, em Jaguaré, e no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na Grande Vitória.


Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos 11 mandados judiciais de busca e apreensão, prisão e internação contra investigados ligados a uma organização criminosa que atua na região. Os cinco homens foram presos em Jaguaré.


O adolescente foi apreendido pela Guarda Civil Municipal em Vila Velha. Segundo o delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Jaguaré, o adolescente integra a organização criminosa, mas não participou do ataque ao comércio do policial.


Durante a operação, foram apreendidos uma arma e celulares. Os materiais serão encaminhados para perícia e podem contribuir para o avanço das investigações.


Os cinco homens foram encaminhados para audiência de custódia em São Mateus. Conforme a Polícia Civil, eles são investigados por crimes como tortura, roubo, associação criminosa, receptação e corrupção de menores. O adolescente foi encaminhado para apresentação ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

Ataque ao comércio do PM

O comércio de um policial militar foi alvo de disparos na madrugada de 30 de agosto, após o militar pedir a um homem que não praticasse tráfico de drogas nas proximidades do estabelecimento.


Câmeras de segurança registraram o momento em que três pessoas encapuzadas se aproximaram do local e atiraram contra o comércio. Na manhã daquele mesmo dia, um jovem de 19 anos foi preso suspeito de participar do ataque. Segundo a Polícia Militar, ele confessou o crime.


Em 10 de setembro, um segundo suspeito foi preso por envolvimento no ataqueDe acordo com a Polícia Civil, Lucas Galdeia Rocha, de 22 anos, é apontado como suspeito de ser o mandante do crime.


Lucas foi preso no bairro Novo Tempo e, segundo a PM, confessou espontaneamente a participação no ataque e indicou outros envolvidos.

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