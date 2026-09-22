Sustentabilidade marca nova fase da operação da Samarco

A empresa vem testando e ampliando o uso de alternativas aos combustíveis fósseis no processo produtivo. Entre elas, está o bio-óleo, combustível renovável derivado do alcatrão vegetal, que é utilizado em substituição ao gás natural nos queimadores dos fornos de pelotização. Também é usada a moinha de carvão vegetal, um coproduto da biomassa de eucalipto originado na indústria de celulose, usado na mistura para pelotização em substituição ao coque de petróleo e ao carvão mineral. Em 2025, a moinha chegou a representar até 16,9% da matriz de combustíveis sólidos das pelotizações III e IV, enquanto o uso industrial de bio-óleo evitou cerca de 3,5 mil toneladas de CO² de origem fóssil.