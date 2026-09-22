Converse remove anúncio do All Star após ser acusada de fazer associação à Ku Klux Klan

A Converse, fabricante dos tênis All Star, removeu um anúncio de suas redes após usuários apontarem supostos símbolos racistas.

A peça publicitária, que havia sido publicada no final de agosto, mostra a artista usando o novo modelo da marca, o Chuck 70 X, em um fundo preto, com uma iluminação branca no chão em formato de estrela. Esse e outros anúncios da série são protagonizados pela artista sul-coreana Karina, do grupo Aespa.

Nas redes sociais, muitos usuários disseram que a saia com a forma que estava sendo iluminada era muito semelhante ao chapéu branco e pontudo usado por membros do grupo supremacista branco americano Ku Klux Klan. Também alegaram que a forma como ela segura o tênis poderia remeter à representação de uma vítima de linchamento ou enforcamento, atos que o grupo praticava.

A empresa enviou para a Associated Press um pedido de desculpas e informou que havia removido a fotografia e que trabalharia para retirá-la de outros locais.