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Internacional

Converse remove anúncio do All Star após ser acusada de fazer associação à Ku Klux Klan

Marca reconhece falha e afirma que imagem é 'profundamente perturbadora'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 11:17

Imagem do anúncio da Converse para a divulgação de modelo do tênis Chuck 70 X
Imagem do anúncio da Converse para a divulgação de modelo do tênis Chuck 70 X Reprodução Redes Sociais / FolhaPress
A Converse, fabricante dos tênis All Star, removeu um anúncio de suas redes após usuários apontarem supostos símbolos racistas.
A peça publicitária, que havia sido publicada no final de agosto, mostra a artista usando o novo modelo da marca, o Chuck 70 X, em um fundo preto, com uma iluminação branca no chão em formato de estrela. Esse e outros anúncios da série são protagonizados pela artista sul-coreana Karina, do grupo Aespa.
Nas redes sociais, muitos usuários disseram que a saia com a forma que estava sendo iluminada era muito semelhante ao chapéu branco e pontudo usado por membros do grupo supremacista branco americano Ku Klux Klan. Também alegaram que a forma como ela segura o tênis poderia remeter à representação de uma vítima de linchamento ou enforcamento, atos que o grupo praticava.
A empresa enviou para a Associated Press um pedido de desculpas e informou que havia removido a fotografia e que trabalharia para retirá-la de outros locais.
"Pedimos desculpas. Entendemos por que essa imagem é profundamente perturbadora e reconhecemos que erramos. Nós a removemos de nossos canais e estamos trabalhando para removê-la de todos os lugares onde ela apareceu. Isso não deveria ter acontecido e faremos melhor."

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