CBF aprova redução da quantidade de jogadores estrangeiros para 2027

Em reunião com clubes das Séries A e B nesta segunda-feira (21), a CBF aprovou uma redução no limite de atletas estrangeiros em jogos do Campeonato Brasileiro. A entidade também anunciou uma reformulação na grade de horários das partidas das duas divisões nacionais.





A entidade máxima do futebol brasileiro fez uma apresentação para os 40 clubes que compõe as duas divisões com o objetivo de exibir um estudo sobre o atual cenário do futebol brasileiro. A proposta foi revisar regras de inscrição de atletas, incluindo o número de estrangeiros, além de padronizar os dias e horários das partidas. A redução do limite de jogadores estrangeiros será gradual: de nove para oito em 2027, sete em 2028, seis em 2029 e cinco em 2030, voltando ao mesmo patamar de 2022.





O objetivo da medida, segundo a CBF, é melhorar o produto do futebol brasileiro, dar mais espaço para jogadores sub-23 e elevar a qualidade técnica dos times, principalmente no médio e longo prazo. "Temos um diagnóstico de que os jogadores sub-23 brasileiros têm jogado cada vez menos. Em contrapartida, o número de estrangeiros aumentou substancialmente nos últimos anos, e isso fez com que os jovens brasileiros tivessem cada vez menos espaço", disse o diretor executivo da entidade, Helder Melillo.





O estudo elaborado pela CBF Academy e apresentado pela entidade aponta uma elevação da idade média dos jogadores da Série A, que passou de 27,3 anos em 2021 para 28,5 em 2026. A análise também aponta que o Campeonato Brasileiro registra menor volume de corridas em alta velocidade em comparação com ligas europeias.





Segundo o estudo, isso ocorre em razão da chegada de jogadores veteranos e estrangeiros nos últimos anos. Com isso, a minutagem de atletas formados nas categorias de base dos clubes brasileiros diminuiu. Também foram feitas alterações nos horários dos jogos. O objetivo é eliminar janelas consideradas prejudiciais para o torcedor, como partidas às 19h durante a semana e aos domingos à noite.





Na Série A, o domingo terá a maior parte dos jogos no fim de semana, com o principal horário às 16h. Na Série B, o sábado se torna o principal dia da rodada, com três jogos às 18h. No meio de semana, a competição ficará concentrada em dois horários fixos, 19h30 e 21h, entre terça e quinta-feira.





Com a nova grade, serão retirados os jogos às 19h durante a semana e aos domingos à noite, além de haver uma redução na sobreposição de partidas entre as Séries A e B.