Família procura idosa com Alzheimer desaparecida há 3 dias em São Mateus

Uma família de Balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, procura por Venilda Kuster Frisso, de 77 anos, que está desaparecida há três dias. A idosa, diagnosticada com Alzheimer, foi vista pela última vez no sábado (19).





Segundo a filha, Jany Kuster, Venilda faz tratamento para Alzheimer há nove anos e também usa medicamentos de forma contínua para diabetes. Ela é uma pessoa tranquila e precisa de assistência em algumas atividades da rotina diária.





No dia do desaparecimento, Venilda estava em casa com o filho e o genro. Segundo a família, em determinado momento, o genro teria deixado o portão destrancado. A idosa, que usava uma bermuda e uma blusa com estampa de onça, saiu da residência e não foi mais vista.





Ainda de acordo com a família, essa é a segunda vez que Venilda desaparece. Na primeira ocasião, ela foi encontrada cerca de duas horas depois por um casal, que a levou de volta para casa.





Em nota, a Polícia Civil informou que buscas foram realizadas, mas a idosa ainda não foi localizada. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).