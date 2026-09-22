Só faz peixe empanado? Conheça 5 receitas saudáveis para variar o almoço 

Em uma tigela, tempere as sardinhas com sal, pimenta-do-reino, páprica e metade do suco de limão. Reserve. Coloque o cuscuz marroquino em uma tigela e cubra com o caldo de legumes quente. Tampe e deixe hidratar até os grãos ficarem macios. Solte com um garfo e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Junte a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até os legumes ficarem macios, mas ainda firmes. Acrescente a sardinha aos legumes e cozinhe em fogo baixo, virando delicadamente para que cozinhem por igual. Adicione o cuscuz marroquino, a uva-passa, a castanha-de-caju e a salsa. Misture delicadamente para incorporar todos os ingredientes sem desmanchar completamente as sardinhas. Finalize com o restante do suco de limão e sirva em seguida.