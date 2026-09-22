Mulher é intubada após queimaduras comprometerem vias aéreas em Cachoeiro

Uma mulher de 33 anos precisou ser intubada após sofrer queimaduras graves que comprometeram as vias aéreas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (21). Segundo informações da assessoria de comunicação do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), ela se envolveu em um acidente com fogo ao tentar acender chamas, com possível uso de álcool.





O fogo atingiu o rosto, o pescoço e os membros superiores da vítima, provocando queimaduras em cerca de 20% do corpo. Os ferimentos também atingiram a cavidade oral e comprometeram as vias aéreas. Por causa da gravidade do quadro, a equipe médica realizou a intubação antes do transporte aéreo.





A mulher foi transferida em caráter de urgência para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HJSN), na Serra, unidade de referência no tratamento de queimaduras no Espírito Santo.