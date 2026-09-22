Simples Nacional: dois caminhos e um mapa incompleto

Há uma janela de arrependimento até 30 de novembro, mas a decisão de fundo precisa ser tomada agora. Diferentemente do garfo de Morton, aqui não se está diante de um falso dilema. Cada caminho tem algo bom a oferecer e um preço, é preciso saber escolher.





O Simples puro é, no fundo, a continuidade do que o regime sempre foi: uma forma de recolher tributos em guia única, com alíquotas que já embutem o IBS e a CBS dentro do DAS, sem que a empresa precise apurar débito e crédito separadamente para esses dois tributos.





Na prática, a reforma entra no Simples puro quase como visitante. O valor de IBS e CBS é calculado e recolhido com os demais tributos, mas sem abrir mão da lógica histórica do regime, que sempre trocou sofisticação por simplicidade.





Isso faz sentido para quem vende, majoritariamente, para o consumidor final ou para outro optante do Simples, público que não aproveitaria o crédito de qualquer forma, e para quem prefere manter a rotina fiscal como está, sem assumir uma escrituração adicional nem depender da regularidade fiscal de terceiros.





Quanto ao híbrido, o seu "lado bonito" é conhecido, atualmente, por empresas maiores. Ele concede ao pequeno negócio algo que o Simples historicamente nunca deu, o direito de tomar crédito sobre o que compra e, principalmente, de transferir crédito integral para quem compra dele.





Para quem vende para outras empresas (o minerador que fornece para uma exportadora, o prestador de serviço que atende uma indústria, o pequeno elo de uma cadeia produtiva mais longa, tão comum no interior capixaba), isso deixa de ser um detalhe contábil e vira argumento comercial: o cliente do regime regular vai preferir, em igualdade de preço, o fornecedor que lhe dá crédito cheio.





Ficar de fora desse jogo, optando pelo puro, pode significar perder competitividade e, aos poucos, perder o próprio cliente para um concorrente que fez a outra escolha.





Só que o híbrido também cobra o seu preço, e é aqui que a escolha deixa de ser óbvia. Sair do DAS para apurar IBS e CBS pelas regras gerais significa assumir uma escrituração não cumulativa mais complexa, comparável em exigência à de empresas bem maiores, um custo de conformidade real para quem, até então, vivia da simplicidade de uma guia única.





Significa também depender da regularidade fiscal dos próprios fornecedores para manter o crédito, algo que o pequeno negócio não controla. E significa, ainda, entrar antes na área de alcance do split payment (o mecanismo que segrega o IBS e a CBS já no momento do pagamento), cuja implementação inicial em 2027 tende a envolver o Simples híbrido, ao lado do Lucro Real e do Lucro Presumido, enquanto o Simples puro tende a ficar de fora nessa primeira fase.





Não é um defeito de nenhum dos dois regimes: é apenas o preço de cada escolha, um a mais de estrutura e caixa, outro a mais de competitividade.