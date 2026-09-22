Body splash na primavera: 10 fragrâncias leves para usar nos dias quentes

Com a chegada da primavera nesta terça-feira, as temperaturas começam a subir e a rotina pede escolhas mais leves em todos os sentidos — inclusive na perfumaria. Nos dias mais quentes e ensolarados, os perfumes intensos podem pesar ou causar incômodo ao longo do dia. É exatamente aí que o body splash se torna o grande aliado da temporada.
Com uma concentração de fragrância mais suave que a dos perfumes tradicionais (eau de parfum ou eau de toilette), o produto oferece uma perfumação prática, fresca e sem excessos. Confira a seguir como incorporar a bruma perfumada na sua rotina primaveril. Por isso, vale apostar em notas:
Florais leves: Frésia, jasmim suave, peônia e flor de laranjeira trazem o frescor dos jardins em flor sem pesar.
Frutados aquáticos: Notas de melancia, lichia, maçã verde e pera agregam um toque jovial e vibrante.
Cítricos e herbais: Lima, bergamota, chá verde e capim-limão garantem sensação imediata de alívio e energia para encarar os dias ensolarados.
A grande vantagem do formato é a liberdade de reaplicação sem o risco de sobrecarregar o olfato. Leve o frasco na bolsa de treino, no trabalho ou no passeio de fim de semana para renovar a sensação de frescor a qualquer hora. Selecionamos 10 opções incríveis de body splash perfeitas para usar no dia a dia primaveril.
- Solar Muse, da Skelt. A pirâmide olfativa combina notas de saída frescas e luminosas, como abacaxi rosa, água de coco e folhas de palmeira; evolui para um corpo floral envolvente, com jasmim manga, lírio do vale, gardênia e acorde floral doce; e finaliza em um fundo cremoso e marcante de baunilha, caramelo, âmbar doce, madeiras salgadas e musgo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Chupa Chups Orange, da The Skin Soul. Fragrância cítrica e doce com notas de bergamota, melão, rosa e baunilha. Sensação refrescante que revigora a pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Aquavibe Melancia, da Avon. Fragrância frutada que combina vibrantes notas de Melancia, Magnólia e Musk Branco, feita para quem busca energia e vivacidade. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Sweet Skin Ice Cream Calda Torta de Limão, da Dailus. Equilibra frescor vibrante e cremosidade adocicada, criando uma assinatura sofisticada e marcante. Tem nas notas de saída: limão siciliano, bergamota e especiarias.
- Amora Vermelha e Jabuticaba Tododia, de Natura. Fragrância frutal que contagia e envolve, com notas de groselha e lichia combinadas com buquê de flores e acordes de amora vermelha e jabuticaba. (COMPRE NA AMAZON)
- Pearl Fresh, de GE Beauty. Fragrância refrescante e vibrante que combina pêra, lírio e musk, criando uma assinatura leve, luminosa e cheia de personalidade. (COMPRE NA AMAZON)
- Flor Peônia, de Ricca. Prolonga a sensação de frescor e envolve a pele com uma fragrância leve, feminina e delicada. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Nativa Spa Ameixa Intensa, de O Boticário. É um floriental amadeirado que combina o toque envolvente da ameixa em sua maior concentração com notas de fundo ricas em madeiras cremosas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Hello Hello Muse, da Ciclo Cosméticos. Nas notas de saída, frutas vermelhas, toranja, amora e pimenta trazem brilho, frescor e um toque especiado envolvente logo na primeira aplicação. No corpo, jasmim sambac, violeta, cereja preta e frésia revelam feminilidade e sofisticação. Já no fundo, madeiras de caxemira, musgo, baunilha e patchouli criam uma base cremosa, quente e sedutora. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Vanillove, da Melu. Fragrância Oriental Gourmand que envolve a pele na doçura sofisticada da baunilha. A abertura frutada de mirtilos e cereja em calda encontra o toque cremoso do sorvete de creme e pralinê de avelã, finalizando com a intensidade marcante do cumaru, fava tonka e musk. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)