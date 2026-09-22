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Perfumação fresca

Body splash na primavera: 10 fragrâncias leves para usar nos dias quentes

Com uma concentração de fragrância mais suave que a dos perfumes tradicionais, o produto oferece uma perfumação prática, fresca e sem excessos

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 09:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

22 set 2026 às 09:00
Body splash para a primavera
Os produtos oferecem uma perfumação prática, fresca e sem excessos Arte Guilherme Sillva

Com a chegada da primavera nesta terça-feira, as temperaturas começam a subir e a rotina pede escolhas mais leves em todos os sentidos — inclusive na perfumaria. Nos dias mais quentes e ensolarados, os perfumes intensos podem pesar ou causar incômodo ao longo do dia. É exatamente aí que o body splash se torna o grande aliado da temporada.


Com uma concentração de fragrância mais suave que a dos perfumes tradicionais (eau de parfum ou eau de toilette), o produto oferece uma perfumação prática, fresca e sem excessos. Confira a seguir como incorporar a bruma perfumada na sua rotina primaveril. Por isso, vale apostar em notas:


Florais leves: Frésia, jasmim suave, peônia e flor de laranjeira trazem o frescor dos jardins em flor sem pesar.


Frutados aquáticos: Notas de melancia, lichia, maçã verde e pera agregam um toque jovial e vibrante.


Cítricos e herbais: Lima, bergamota, chá verde e capim-limão garantem sensação imediata de alívio e energia para encarar os dias ensolarados.


A grande vantagem do formato é a liberdade de reaplicação sem o risco de sobrecarregar o olfato. Leve o frasco na bolsa de treino, no trabalho ou no passeio de fim de semana para renovar a sensação de frescor a qualquer hora. Selecionamos 10 opções incríveis de body splash perfeitas para usar no dia a dia primaveril. 

Body splash para a primavera
Os produtos oferecem uma perfumação prática, fresca e sem excessos Arte Guilherme Sillva
  1. Solar Muse, da Skelt. A pirâmide olfativa combina notas de saída frescas e luminosas, como abacaxi rosa, água de coco e folhas de palmeira; evolui para um corpo floral envolvente, com jasmim manga, lírio do vale, gardênia e acorde floral doce; e finaliza em um fundo cremoso e marcante de baunilha, caramelo, âmbar doce, madeiras salgadas e musgo. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  2. Chupa Chups Orange, da The Skin Soul. Fragrância cítrica e doce com notas de bergamota, melão, rosa e baunilha. Sensação refrescante que revigora a pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Aquavibe Melancia, da Avon. Fragrância frutada que combina vibrantes notas de Melancia, Magnólia e Musk Branco, feita para quem busca energia e vivacidade. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  4. Sweet Skin Ice Cream Calda Torta de Limão, da Dailus. Equilibra frescor vibrante e cremosidade adocicada, criando uma assinatura sofisticada e marcante. Tem nas notas de saída: limão siciliano, bergamota e especiarias.

  5. Amora Vermelha e Jabuticaba Tododia, de Natura. Fragrância frutal que contagia e envolve, com notas de groselha e lichia combinadas com buquê de flores e acordes de amora vermelha e jabuticaba. (COMPRE NA AMAZON)

  6. Pearl Fresh, de GE Beauty. Fragrância refrescante e vibrante que combina pêra, lírio e musk, criando uma assinatura leve, luminosa e cheia de personalidade. (COMPRE NA AMAZON)

  7. Flor Peônia, de Ricca. Prolonga a sensação de frescor e envolve a pele com uma fragrância leve, feminina e delicada. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Nativa Spa Ameixa Intensa, de O Boticário. É um floriental amadeirado que combina o toque envolvente da ameixa em sua maior concentração com notas de fundo ricas em madeiras cremosas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  9. Hello Hello Muse, da Ciclo Cosméticos. Nas notas de saída, frutas vermelhas, toranja, amora e pimenta trazem brilho, frescor e um toque especiado envolvente logo na primeira aplicação. No corpo, jasmim sambac, violeta, cereja preta e frésia revelam feminilidade e sofisticação. Já no fundo, madeiras de caxemira, musgo, baunilha e patchouli criam uma base cremosa, quente e sedutora. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  10. Vanillove, da Melu. Fragrância Oriental Gourmand que envolve a pele na doçura sofisticada da baunilha. A abertura frutada de mirtilos e cereja em calda encontra o toque cremoso do sorvete de creme e pralinê de avelã, finalizando com a intensidade marcante do cumaru, fava tonka e musk. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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