Body splash na primavera: 10 fragrâncias leves para usar nos dias quentes

Com a chegada da primavera nesta terça-feira, as temperaturas começam a subir e a rotina pede escolhas mais leves em todos os sentidos — inclusive na perfumaria. Nos dias mais quentes e ensolarados, os perfumes intensos podem pesar ou causar incômodo ao longo do dia. É exatamente aí que o body splash se torna o grande aliado da temporada.





Com uma concentração de fragrância mais suave que a dos perfumes tradicionais (eau de parfum ou eau de toilette), o produto oferece uma perfumação prática, fresca e sem excessos. Confira a seguir como incorporar a bruma perfumada na sua rotina primaveril. Por isso, vale apostar em notas:





Florais leves: Frésia, jasmim suave, peônia e flor de laranjeira trazem o frescor dos jardins em flor sem pesar.





Frutados aquáticos: Notas de melancia, lichia, maçã verde e pera agregam um toque jovial e vibrante.





Cítricos e herbais: Lima, bergamota, chá verde e capim-limão garantem sensação imediata de alívio e energia para encarar os dias ensolarados.





A grande vantagem do formato é a liberdade de reaplicação sem o risco de sobrecarregar o olfato. Leve o frasco na bolsa de treino, no trabalho ou no passeio de fim de semana para renovar a sensação de frescor a qualquer hora. Selecionamos 10 opções incríveis de body splash perfeitas para usar no dia a dia primaveril.