Beauty Fair 2026: 35 lançamentos de beleza que vão bombar nas prateleiras

A Beauty Fair, em São Paulo, é uma das principais feiras de beleza do país que reúne centenas marcas de produtos para os cabelos, pele, unhas e maquiagem. A 21ª edição reuniu cerca de 500 expositores, mais de dois mil marcas e 190 mil visitações.





A expectativa é que os negócios realizados e iniciados durante o evento alcancem R$ 1,5 bilhão. O resultado contempla vendas, pedidos, acordos comerciais, contratos de distribuição e parcerias que começaram a ser negociados durante a feira e poderão continuar sendo desenvolvidos nos próximos meses.





“O papel da Beauty Fair é aproximar os diferentes elos do setor e criar condições para que o mercado continue evoluindo. Quando reunimos pessoas qualificadas, que conhecem o setor e participam das decisões, conseguimos acelerar negócios, conhecimento e inovação”, destaca o diretor-geral Cesar Tsukuda.



