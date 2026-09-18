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Beauty Fair 2026: 35 lançamentos de beleza que vão bombar nas prateleiras

Em sua 21ª edição, em São Paulo, o evento reuniu os maiores lançamentos do universo da beleza em primeira mão

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 10:34

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

18 set 2026 às 10:34
Lançamentos da Beauty Fair
Seleção de produtos de beleza lançados na Beauty Fair 2026
 Arte Guilherme Sillva
A Beauty Fair, em São Paulo, é uma das principais feiras de beleza do país que reúne centenas marcas de produtos para os cabelos, pele, unhas e maquiagem. A 21ª edição reuniu cerca de 500 expositores, mais de dois mil marcas e 190 mil visitações.

A expectativa é que os negócios realizados e iniciados durante o evento alcancem R$ 1,5 bilhão. O resultado contempla vendas, pedidos, acordos comerciais, contratos de distribuição e parcerias que começaram a ser negociados durante a feira e poderão continuar sendo desenvolvidos nos próximos meses. 

“O papel da Beauty Fair é aproximar os diferentes elos do setor e criar condições para que o mercado continue evoluindo. Quando reunimos pessoas qualificadas, que conhecem o setor e participam das decisões, conseguimos acelerar negócios, conhecimento e inovação”, destaca o diretor-geral Cesar Tsukuda. 

As novidades neste segmento também foram apresentadas na feira de beleza, que é considerada a maior das Américas e segunda maior do mundo. Confira alguns dos principais lançamentos do evento. 
Lançamentos da Beauty Fair
Seleção de produtos de beleza lançados na Beauty Fair 2026 Arte Guilherme Sillva
  1. Base Líquida Classic, da Ruby Rose. Desenvolvida na França, chega com 34 tons, cobertura leve, textura fina, acabamento semi-matte e construção em camadas pensada para o uso diário e para um efeito de pele natural. 

  2.  Intense TX, de Creamy. Dermocosmético desenvolvido com Ácido Tranexâmico Lipossomado. A fórmula foi desenvolvida para promover um triplo clareamento, atuando em três frentes complementares: reduzir a aparência das manchas, ajudar a prevenir o surgimento de novas e contribuir para a uniformização do tom da pele. (COMPRE NA AMAZON)

  3. Leave-in Reparação Instantânea, da Skala. Reúne Extrato de Abacate e Manteiga de Tucumã e tem como proposta reparar os danos desde o primeiro uso.

  4. Touca de Cetim Ajustável, da ProArt. Com dupla camada e dupla face em cetim, a peça pode ser usada durante a noite para ajudar a preservar a hidratação dos fios, reduzir o frizz e evitar que fiquem amassados, contribuindo para manter a definição dos cachos ao acordar. 

  5. Khamrah Waha, da Lattafa. É uma perfume cítrico aromático. A abertura de bergamota, yuzu, zimbro e gengibre é vibrante e cheia de energia. O coração de pepino, sálvia, sal marinho e íris cria uma onda de frescor elegante e único. A base de fava tonka, almíscar, baunilha, Akigalawood e Ambrofix deixa um rastro refinado e moderno. (COMPRE NA AMAZON)

  6. Creme Hidratante para Mãos de Morango Chupa Chups, da The Skin Soul. Com textura leve, combina hidratação intensa com uma fragrância doce e divertida. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Fix Pro Sealer, da Vizzela. Selador e fixador de maquiagem com tecnologia de duplo formador de filme, que cria uma película com menor flexibilidade sobre a make e ajuda a aumentar sua resistência ao atrito, suor e água. Tem secagem ultrarrápida e efeito à prova d’água. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Coleção Boca Rosa, da Impala. É a primeira linha de Esmaltes Efeito Gel da marca, desenvolvida para entregar brilho intenso, alta cobertura e longa duração, com aplicação prática e sem necessidade de cabine. 

  9. Al Arab Elixir Oil Blend, da Jacques Janine Professionnel. Óleo finalizador desenvolvido para reparar pontas duplas, disciplinar os fios e controlar o frizz. Sua textura leve envolve a fibra capilar sem pesar, proporcionando toque sedoso, brilho luminoso e acabamento sofisticado. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Lançamentos de beleza
Seleção de produtos de beleza lançados na Beauty Fair 2026 Arte Guilherme Sillva
  1. Lapiseira Space Sugar, da Dailus. Com textura macia e cremosa, ela desliza confortavelmente, permitindo criar desde pontos de cor e traços mais delicados até delineado gráficos. Depois de fixada, a fórmula entrega até 16 horas de duração, é à prova d’água e resistente ao suor, além de não borrar, não transferir e não acumular nas linhas finas.

  2. Máscara Facial de Hidrogel Ácido Kójico + Açafrão, da Kiss New York. Desenvolvida com Ácido Kójico e Açafrão, ativos conhecidos pela ação iluminadora, a versão auxilia na uniformização do tom da pele, reduz a aparência de manchas e proporciona um efeito glow natural, deixando a pele mais radiante e renovada.

  3. Leave-in Chantilly Banana Tropicana, de Lola From Rio. Inspirada no doce que dá nome ao produto, a espuma envolve os fios como uma nuvem, prolongando a nutrição, controlando o frizz e deixando os cabelos macios, brilhantes e protegidos.

  4. Perfume Capilar Frutal Amadeirado, da Karina. Perfume de longa duração com notas frutais e amadeiradas que permanecem nos cabelos ao longo do dia. (COMPRE NA AMAZON)

  5. Spray Gloss SHRP, da Hidratei. Com uma fórmula que combina proteína do trigo, ácido lático e água de coco para ajudar a selar as cutículas, controlar o frizz e devolver maciez, densidade e brilho. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  6. Lipidic Hair Mask Máscara Capilar Lipídica, de Truss. Máscara de alta concentração de ativos que repõem os lipídios. Promove nutrição e blinda os fios contra o ressecamento. Além disso: restaura maleabilidade e a nutrição aos fios ressecados, enrijecidos e porosos de forma imediata. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Booster Concentrado Densi Resist, da Haskell Cosméticos. Cuida do couro cabeludo e da fibra. A tecnologia combina Minoxi Care G2, Peptídeos Pro e Niacinamida, além de um blend de aminoácidos. O Minoxi Care G2 atua no cuidado do couro cabeludo e no fortalecimento dos fios desde a raiz. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Glow Pearl Serum, da eanae. Com textura sérum à base de água, foi desenvolvido para recuperar a pele, uniformizar o tom e reduzir a aparência de manchas pós-imperfeições. A fórmula é composta por PDRN, ativo reconhecido por estimular a regeneração da pele, e Gliceril Glicosídeo, que auxilia na manutenção da hidratação e no fortalecimento da barreira cutânea, além de CICA Complex(Centella Asiática), 5 Ceramidas, Beta-Glucana, Dexpantenol e Alantoína.

  9. Bumbum Soap, da Beleza Brasileira. Traz o enxofre para uma nova experiência de uso, combinando argila branca, dolomita e extratos de camomila, calêndula, lavanda e alcaçuz. Auxilia na limpeza profunda, no controle da oleosidade, na uniformização do tom da pele e no cuidado de áreas com irritações e pelos encravados. 
Lançamentos da Beauty Fair
Seleção de produtos de beleza lançados na Beauty Fair 2026 Arte Guilherme Sillva
  1. Stick Clareador Flash, da Labotrat. Ajuda a clarear marcas, uniformizar o tom da pele e prevenir o reaparecimento, enquanto contribui para a hidratação e luminosidade. A fórmula combina ácido tranexâmico e niacinamida, em um formato prático para aplicação localizada. (COMPRE NA AMAZON)

  2. Loção Hidratante Desodorante Corporal Vanillove, da Melu. Une a fragrância de baunilha a ativos nutritivos como óleo de coco, óleo de jojoba e manteiga de karité, promovendo hidratação profunda, toque macio e sensação prolongada de frescor. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  3. Creme Depilatório Corporal Melancia, da Depil Bella. Indicado para pernas, braços, axilas e virilha. Remove os pelos em uma única aplicação e possui ação em cinco minutos, com Extrato de Melancia.

  4. Gel Dental Kess Whitelicious Herbal Mint, da Kess. Com fórmula enriquecida com flúor, ele protege contra cáries, auxilia nos cuidados com o esmalte e ainda ajuda a manter os dentes mais brancos. (COMPRE NA AMAZON)

  5. Feeling Energetic Eau de Toilette, da Ruby Kisses. Da família floral gourmand, expressa criatividade, bom astral e vitalidade. Ela apresenta íris na saída, jasmim e neroli no corpo e uma base de patchouli, fava-tonka e baunilha, resultando em uma composição vibrante, luminosa e confortável. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  6. Condicionador Phyto Berry, da Widi Care. Voltada às curvaturas 2ABC, 3ABC e 4ABC, a fórmula combina Extrato e Manteiga de Frutas Vermelhas e Acerola (fonte natural de niacinamida) para entregar hidratação intensa, maciez e definição sem pesar os fios.

  7. Shampoo SOS Reconstrução, da Forever Liss. Desenvolvido para cabelos danificados, quebradiços, elásticos ou sensibilizados, ele aposta na reconstrução da fibra capilar e na reposição de massa para devolver força, resistência e vitalidade aos fios. A fórmula reúne um blend de 20 aminoácidos, semelhante à composição natural do cabelo, além de ativos como queratina, colágeno e proteína do trigo, que atuam de maneira complementar no fortalecimento e na recuperação das áreas fragilizadas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  8. Epigenetic 61 Concentrate Clarify, da Ada Tina. Booster epigenético capaz de atuar diretamente em mecanismos celulares relacionados ao envelhecimento e surgimento de manchas para promover um verdadeiro reset biológico da pele sem causar irritações ou prejuízos à barreira cutânea. O grande diferencial está no uso da biotecnologia da Haberlea rhodopensis, conhecida como planta da ressurreição. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  9. Perfume Freeze, da Riiffs. Aposta em uma composição marcada pelo frescor, combinando acordes cítricos, aromáticos e aquáticos. A fragrância se abre com hortelã, raspas de limão, bergamota da Calábria, toranja e neve, criando uma saída cítrica e refrescante. No coração, gelo, chá, gengibre e sálvia reforçam a faceta fresca e aromática da composição. Na base, Ambermax, peônia e cedro trazem maior profundidade e estrutura, equilibrando a leveza das notas de saída com um fundo amadeirado e envolvente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Seleção de produtos de beleza lançados na Beauty Fair 2026
Seleção de produtos de beleza lançados na Beauty Fair 2026 Arte Guilherme Sillva
  1. Coleção Diamond Gel Magnetic Shine, da Risqué. É a primeira coleção 100% magnética da marca. O diferencial está na tecnologia magnética incorporada à fórmula, que permite criar efeitos tridimensionais, reflexos luminosos e sensação de movimento quando ativada por um ímã de neodímio. A coleção - com 8 cores - foi desenvolvida com tecnologia 2 em 1, permitindo acabamento metálico ou magnético em um único produto.

  2. Óleo Nutritivo OX Science Oil Nutrition, da OX Cosméticos e Mari Maria. Ideal para cabelos com perda de nutrição e luminosidade, combina óleo de camélia e centella coreana, ativos reconhecidos por suas propriedades nutritivas e reparadoras. 

  3. Hair Splash Nurtri Bond, de Kolene by Camilla de Lucas. Combina perfumação, ação day after, proteção térmica e controle do frizz em um único produto.

  4. Hidratante Labial Caramelo, da Ricca. Tem efeito gloss, promove lábios macios, embalagem com tampa com alça. Disponível também nos sabores Avelã e Cookie.

  5. I am Mercedes, de Mercedes-Benz Parfums. Classificado como um Floral Amber, o perfume explora a flor de laranjeira em diferentes facetas, transitando do frescor à sensualidade. Na saída, bergamota, néroli e pimenta-rosa criam uma abertura fresca, luminosa e vibrante. No coração, a flor de laranjeira assume o protagonismo ao lado do jasmim e do ylang-ylang, construindo uma assinatura floral sofisticada e feminina. Já no fundo, baunilha, Cashmeran e Muscenone acrescentam calor, textura e sensualidade à composição.

  6. Blush Líquido, de Bridgerton by Bruna Tavares. Promove construção de camadas, com textura leve, alta pigmentação e acabamento natural. Conta com Diamond Powder, Ácido Hialurônico e ativos florais par proporcionar conforto durante o uso. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

  7. Loção Iluminadora, da Paixão Rosa Imperial. Com fragrância floral ambarada intensa e envolvente, é enriquecida com óleo de amêndoas, possui partículas de brilho douradas que são fáceis de espalhar, com uma rápida absorção, garantindo uma pele iluminada e macia com até 96 horas de hidratação. 

  8. The Inspired Collection Amber Bourbon, da Etleé. Pétalas orvalhadas de jasmim se encontram com o açafrão, criando uma abertura delicada que equilibra o floral e o especiado com elegância. À medida que evolui, essa fusão ganha profundidade, envolta por ambroxan e nuances amadeiradas que trazem textura e intensidade. Ao tocar a pele, a fragrância se funde suavemente, revelando um rastro romântico, duradouro e de presença elegante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

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