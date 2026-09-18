Beauty Fair 2026: 35 lançamentos de beleza que vão bombar nas prateleiras

- Base Líquida Classic, da Ruby Rose. Desenvolvida na França, chega com 34 tons, cobertura leve, textura fina, acabamento semi-matte e construção em camadas pensada para o uso diário e para um efeito de pele natural.
- Intense TX, de Creamy. Dermocosmético desenvolvido com Ácido Tranexâmico Lipossomado. A fórmula foi desenvolvida para promover um triplo clareamento, atuando em três frentes complementares: reduzir a aparência das manchas, ajudar a prevenir o surgimento de novas e contribuir para a uniformização do tom da pele. (COMPRE NA AMAZON)
- Leave-in Reparação Instantânea, da Skala. Reúne Extrato de Abacate e Manteiga de Tucumã e tem como proposta reparar os danos desde o primeiro uso.
- Touca de Cetim Ajustável, da ProArt. Com dupla camada e dupla face em cetim, a peça pode ser usada durante a noite para ajudar a preservar a hidratação dos fios, reduzir o frizz e evitar que fiquem amassados, contribuindo para manter a definição dos cachos ao acordar.
- Khamrah Waha, da Lattafa. É uma perfume cítrico aromático. A abertura de bergamota, yuzu, zimbro e gengibre é vibrante e cheia de energia. O coração de pepino, sálvia, sal marinho e íris cria uma onda de frescor elegante e único. A base de fava tonka, almíscar, baunilha, Akigalawood e Ambrofix deixa um rastro refinado e moderno. (COMPRE NA AMAZON)
- Creme Hidratante para Mãos de Morango Chupa Chups, da The Skin Soul. Com textura leve, combina hidratação intensa com uma fragrância doce e divertida. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Fix Pro Sealer, da Vizzela. Selador e fixador de maquiagem com tecnologia de duplo formador de filme, que cria uma película com menor flexibilidade sobre a make e ajuda a aumentar sua resistência ao atrito, suor e água. Tem secagem ultrarrápida e efeito à prova d’água. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Coleção Boca Rosa, da Impala. É a primeira linha de Esmaltes Efeito Gel da marca, desenvolvida para entregar brilho intenso, alta cobertura e longa duração, com aplicação prática e sem necessidade de cabine.
- Al Arab Elixir Oil Blend, da Jacques Janine Professionnel. Óleo finalizador desenvolvido para reparar pontas duplas, disciplinar os fios e controlar o frizz. Sua textura leve envolve a fibra capilar sem pesar, proporcionando toque sedoso, brilho luminoso e acabamento sofisticado. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Lapiseira Space Sugar, da Dailus. Com textura macia e cremosa, ela desliza confortavelmente, permitindo criar desde pontos de cor e traços mais delicados até delineado gráficos. Depois de fixada, a fórmula entrega até 16 horas de duração, é à prova d’água e resistente ao suor, além de não borrar, não transferir e não acumular nas linhas finas.
- Máscara Facial de Hidrogel Ácido Kójico + Açafrão, da Kiss New York. Desenvolvida com Ácido Kójico e Açafrão, ativos conhecidos pela ação iluminadora, a versão auxilia na uniformização do tom da pele, reduz a aparência de manchas e proporciona um efeito glow natural, deixando a pele mais radiante e renovada.
- Leave-in Chantilly Banana Tropicana, de Lola From Rio. Inspirada no doce que dá nome ao produto, a espuma envolve os fios como uma nuvem, prolongando a nutrição, controlando o frizz e deixando os cabelos macios, brilhantes e protegidos.
- Perfume Capilar Frutal Amadeirado, da Karina. Perfume de longa duração com notas frutais e amadeiradas que permanecem nos cabelos ao longo do dia. (COMPRE NA AMAZON)
- Spray Gloss SHRP, da Hidratei. Com uma fórmula que combina proteína do trigo, ácido lático e água de coco para ajudar a selar as cutículas, controlar o frizz e devolver maciez, densidade e brilho. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Lipidic Hair Mask Máscara Capilar Lipídica, de Truss. Máscara de alta concentração de ativos que repõem os lipídios. Promove nutrição e blinda os fios contra o ressecamento. Além disso: restaura maleabilidade e a nutrição aos fios ressecados, enrijecidos e porosos de forma imediata. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Booster Concentrado Densi Resist, da Haskell Cosméticos. Cuida do couro cabeludo e da fibra. A tecnologia combina Minoxi Care G2, Peptídeos Pro e Niacinamida, além de um blend de aminoácidos. O Minoxi Care G2 atua no cuidado do couro cabeludo e no fortalecimento dos fios desde a raiz. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Glow Pearl Serum, da eanae. Com textura sérum à base de água, foi desenvolvido para recuperar a pele, uniformizar o tom e reduzir a aparência de manchas pós-imperfeições. A fórmula é composta por PDRN, ativo reconhecido por estimular a regeneração da pele, e Gliceril Glicosídeo, que auxilia na manutenção da hidratação e no fortalecimento da barreira cutânea, além de CICA Complex(Centella Asiática), 5 Ceramidas, Beta-Glucana, Dexpantenol e Alantoína.
- Bumbum Soap, da Beleza Brasileira. Traz o enxofre para uma nova experiência de uso, combinando argila branca, dolomita e extratos de camomila, calêndula, lavanda e alcaçuz. Auxilia na limpeza profunda, no controle da oleosidade, na uniformização do tom da pele e no cuidado de áreas com irritações e pelos encravados.
- Stick Clareador Flash, da Labotrat. Ajuda a clarear marcas, uniformizar o tom da pele e prevenir o reaparecimento, enquanto contribui para a hidratação e luminosidade. A fórmula combina ácido tranexâmico e niacinamida, em um formato prático para aplicação localizada. (COMPRE NA AMAZON)
- Loção Hidratante Desodorante Corporal Vanillove, da Melu. Une a fragrância de baunilha a ativos nutritivos como óleo de coco, óleo de jojoba e manteiga de karité, promovendo hidratação profunda, toque macio e sensação prolongada de frescor. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Creme Depilatório Corporal Melancia, da Depil Bella. Indicado para pernas, braços, axilas e virilha. Remove os pelos em uma única aplicação e possui ação em cinco minutos, com Extrato de Melancia.
- Gel Dental Kess Whitelicious Herbal Mint, da Kess. Com fórmula enriquecida com flúor, ele protege contra cáries, auxilia nos cuidados com o esmalte e ainda ajuda a manter os dentes mais brancos. (COMPRE NA AMAZON)
- Feeling Energetic Eau de Toilette, da Ruby Kisses. Da família floral gourmand, expressa criatividade, bom astral e vitalidade. Ela apresenta íris na saída, jasmim e neroli no corpo e uma base de patchouli, fava-tonka e baunilha, resultando em uma composição vibrante, luminosa e confortável. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Condicionador Phyto Berry, da Widi Care. Voltada às curvaturas 2ABC, 3ABC e 4ABC, a fórmula combina Extrato e Manteiga de Frutas Vermelhas e Acerola (fonte natural de niacinamida) para entregar hidratação intensa, maciez e definição sem pesar os fios.
- Shampoo SOS Reconstrução, da Forever Liss. Desenvolvido para cabelos danificados, quebradiços, elásticos ou sensibilizados, ele aposta na reconstrução da fibra capilar e na reposição de massa para devolver força, resistência e vitalidade aos fios. A fórmula reúne um blend de 20 aminoácidos, semelhante à composição natural do cabelo, além de ativos como queratina, colágeno e proteína do trigo, que atuam de maneira complementar no fortalecimento e na recuperação das áreas fragilizadas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Epigenetic 61 Concentrate Clarify, da Ada Tina. Booster epigenético capaz de atuar diretamente em mecanismos celulares relacionados ao envelhecimento e surgimento de manchas para promover um verdadeiro reset biológico da pele sem causar irritações ou prejuízos à barreira cutânea. O grande diferencial está no uso da biotecnologia da Haberlea rhodopensis, conhecida como planta da ressurreição. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Perfume Freeze, da Riiffs. Aposta em uma composição marcada pelo frescor, combinando acordes cítricos, aromáticos e aquáticos. A fragrância se abre com hortelã, raspas de limão, bergamota da Calábria, toranja e neve, criando uma saída cítrica e refrescante. No coração, gelo, chá, gengibre e sálvia reforçam a faceta fresca e aromática da composição. Na base, Ambermax, peônia e cedro trazem maior profundidade e estrutura, equilibrando a leveza das notas de saída com um fundo amadeirado e envolvente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Coleção Diamond Gel Magnetic Shine, da Risqué. É a primeira coleção 100% magnética da marca. O diferencial está na tecnologia magnética incorporada à fórmula, que permite criar efeitos tridimensionais, reflexos luminosos e sensação de movimento quando ativada por um ímã de neodímio. A coleção - com 8 cores - foi desenvolvida com tecnologia 2 em 1, permitindo acabamento metálico ou magnético em um único produto.
- Óleo Nutritivo OX Science Oil Nutrition, da OX Cosméticos e Mari Maria. Ideal para cabelos com perda de nutrição e luminosidade, combina óleo de camélia e centella coreana, ativos reconhecidos por suas propriedades nutritivas e reparadoras.
- Hair Splash Nurtri Bond, de Kolene by Camilla de Lucas. Combina perfumação, ação day after, proteção térmica e controle do frizz em um único produto.
- Hidratante Labial Caramelo, da Ricca. Tem efeito gloss, promove lábios macios, embalagem com tampa com alça. Disponível também nos sabores Avelã e Cookie.
- I am Mercedes, de Mercedes-Benz Parfums. Classificado como um Floral Amber, o perfume explora a flor de laranjeira em diferentes facetas, transitando do frescor à sensualidade. Na saída, bergamota, néroli e pimenta-rosa criam uma abertura fresca, luminosa e vibrante. No coração, a flor de laranjeira assume o protagonismo ao lado do jasmim e do ylang-ylang, construindo uma assinatura floral sofisticada e feminina. Já no fundo, baunilha, Cashmeran e Muscenone acrescentam calor, textura e sensualidade à composição.
- Blush Líquido, de Bridgerton by Bruna Tavares. Promove construção de camadas, com textura leve, alta pigmentação e acabamento natural. Conta com Diamond Powder, Ácido Hialurônico e ativos florais par proporcionar conforto durante o uso. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Loção Iluminadora, da Paixão Rosa Imperial. Com fragrância floral ambarada intensa e envolvente, é enriquecida com óleo de amêndoas, possui partículas de brilho douradas que são fáceis de espalhar, com uma rápida absorção, garantindo uma pele iluminada e macia com até 96 horas de hidratação.
- The Inspired Collection Amber Bourbon, da Etleé. Pétalas orvalhadas de jasmim se encontram com o açafrão, criando uma abertura delicada que equilibra o floral e o especiado com elegância. À medida que evolui, essa fusão ganha profundidade, envolta por ambroxan e nuances amadeiradas que trazem textura e intensidade. Ao tocar a pele, a fragrância se funde suavemente, revelando um rastro romântico, duradouro e de presença elegante. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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