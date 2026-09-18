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Pizza capixaba é premiada como a mais criativa do mundo em evento na Itália

Criada pela pizzaiola Carla Dall’Orto Carvalho na Bontà, em Vila Velha, a receita conquistou um dos troféus da Olimpíada da Pizza, realizada em Nápoles
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 10:03

Pizza La Vincitrice da pizzaria Bontà, em Vila Velha
A pizza La Vincitrice está no cardápio oficial da Bontà, em Vila Velha. Foto: Reprodução/Instagram @bontafornoecucina

A pizza mais criativa do mundo é capixaba. Criada pela pizzaiola Carla Dall’Orto Carvalho, da Bontà Forno e Cucina, em Vila Velha, a receita foi premiada na noite de quinta-feira (17) durante a Olimpíada da Pizza, evento mundial realizado pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) em Nápoles, na Itália.

 

Representando o Brasil após ter feito história como a primeira mulher a vencer a seletiva nacional do concurso, Carla conquistou o troféu na categoria "Orto Creativo" (Horta Criativa), que avalia e premia a criatividade culinária, o domínio técnico e a conexão harmônica da receita com ingredientes que vêm da terra. 

Equipe da pizzaria Bontà em premiação na Olimpíada da Pizza, realizada em Nápoles, Itália, em setembro de 2026
A equipe da pizzaria compareceu em peso na premiação realizada nesta quinta (17). Foto: Acervo/Bontà

A receita premiada em Nápoles, cidade considerada o berço da pizza, foi a La Vincitrice, criada pela pizzaiola para celebrar sua vitória na etapa brasileira do concurso Vera Pizza Napoletana Champion, em setembro de 2025. 


A pizza campeã é feita com tomate seco, muçarela fresca, pesto de manjericão, lascas de queijo grana padano e burrata, e se propõe a resgatar os aromas e as cores de uma horta. Disponível no cardápio oficial da Bontà, que é uma das finalistas na categoria Pizzaria do Prêmio HZ Gastrô, a La Vincitrice custa R$ 98. 

Sobre a pizzaria

A conquista em solo italiano também carrega um valor simbólico para os proprietários da pizzaria, Amanda Queiroz e Carlos Iezzi. O casal já morou por um tempo em Nápoles, e lá começou a desenvolver o projeto da Bontà, hoje consolidada na histórica região da Prainha, em Vila Velha. 


Especializada em pizzas ao estilo napolitano, feitas com massa de longa fermentação e ingredientes específicos que seguem uma tradição preservada há mais de 300 anos, a casa é a única da Grande Vitória certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana (Associação da Verdadeira Pizza Napolitana).  

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