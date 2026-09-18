Pizza capixaba é premiada como a mais criativa do mundo em evento na Itália

A pizza mais criativa do mundo é capixaba. Criada pela pizzaiola Carla Dall’Orto Carvalho, da Bontà Forno e Cucina, em Vila Velha, a receita foi premiada na noite de quinta-feira (17) durante a Olimpíada da Pizza, evento mundial realizado pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) em Nápoles, na Itália.
Representando o Brasil após ter feito história como a primeira mulher a vencer a seletiva nacional do concurso, Carla conquistou o troféu na categoria "Orto Creativo" (Horta Criativa), que avalia e premia a criatividade culinária, o domínio técnico e a conexão harmônica da receita com ingredientes que vêm da terra.
A receita premiada em Nápoles, cidade considerada o berço da pizza, foi a La Vincitrice, criada pela pizzaiola para celebrar sua vitória na etapa brasileira do concurso Vera Pizza Napoletana Champion, em setembro de 2025.
A pizza campeã é feita com tomate seco, muçarela fresca, pesto de manjericão, lascas de queijo grana padano e burrata, e se propõe a resgatar os aromas e as cores de uma horta. Disponível no cardápio oficial da Bontà, que é uma das finalistas na categoria Pizzaria do Prêmio HZ Gastrô, a La Vincitrice custa R$ 98.
A conquista em solo italiano também carrega um valor simbólico para os proprietários da pizzaria, Amanda Queiroz e Carlos Iezzi. O casal já morou por um tempo em Nápoles, e lá começou a desenvolver o projeto da Bontà, hoje consolidada na histórica região da Prainha, em Vila Velha.
Especializada em pizzas ao estilo napolitano, feitas com massa de longa fermentação e ingredientes específicos que seguem uma tradição preservada há mais de 300 anos, a casa é a única da Grande Vitória certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana (Associação da Verdadeira Pizza Napolitana).