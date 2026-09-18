Por que Putin se importa com as eleições legislativas — mesmo com resultado previsível

"É sabido que a demanda pelo fim do derramamento de sangue neste conflito com a Ucrânia é muito popular. Na minha opinião, a maioria das pessoas na Rússia agora quer a paz e o Yabloko ajudou as pessoas a expressarem isso. É por isso que foi excluído das listas partidárias e por isso que candidatos individuais estão sendo impedidos de concorrer."